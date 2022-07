I servizi che puoi richiedere all’agenzia funebre Roma

L’agenzia funebre Roma Taffo Funeral Services offre una varietà di servizi molto ampia, per riuscire a soddisfare richieste di ogni tipo. Cremazioni, assistenza legale, sepoltura, stampa e affissione, necrologi, preparazione della salma e allestimento della camera ardente.

Con questa agenzia funebre potrai avere un funerale organizzato nei minimi dettagli e senza tralasciare nessun aspetto.

Per Taffo ogni credo, ogni persona e ogni ideologia conta, per questo ogni servizio è stato progettato in modo da poter rispondere alle esigenze più disparate. Inclusività, rispetto e comprensione dei propri assistiti sono le fondamenta su cui si basa l’etica lavorativa di ogni impiegato della ditta Taffo.

Incominciando dall’allestimento della camera ardente con lampade, bara, tappeti, tavolini, sedie e fiori, si costituirà un ambiente pronto ad accogliere la salma e tutti colori i quali verranno a dare l’estremo saluto alla persona che purtroppo è venuta a mancare.

Prima di essere inserita nella bara, la salma, verrà truccata e vestita. Il trucco consisterà in soluzioni e abbellimenti del volto, per renderla presentabile a chi si recherà a dare il proprio addio, in modo da dare dignità e un aspetto decente anche nella morte.

La sepoltura o la cremazione con l’agenzia funebre Roma

Per il rito funebre si deciderà autonomamente se optare per la sepoltura tradizionale, con la tumulazione e la costituzione del marmo con incisione e foto che andrà a contrassegnare il punto in cui sarò seppellito il corpo.

Altrimenti si potrà scegliere la cremazione. Per questo servizio l’agenzia funebre Taffo si appoggia ai migliori impianti inceneritori che si trovano nei dintorni delle sedi della capitale. Migliori in quanto rispettano i limiti di legge che regolano l’inquinamento, hanno macchinari di ultima generazione e sono dotate di un sistema di riconoscimento delle salme molto intelligente, per evitare qualsiasi tipo di scambio e di contaminazione delle ceneri.

Anche la dispersione delle ceneri sia sulla terra che in mare deve essere effettuata con la supervisione degli esperti del gruppo Taffo dell’agenzia funebre Roma. Questo si rende necessario perché anche in quel caso sono previste regole e leggi da seguire per non incorrere in multe che potrebbero essere sia salate ma anche, e soprattutto, antipatiche in un momento così delicato.

Al momento della morte accertata del tuo caro, basterà contattare una delle sedi romane, quella più vicina al tuo domicilio e, in massimo novanta minuti, un team del gruppo si recherà sul posto per iniziare tutta la preparazione del funerale e accompagnarti in questo momento di dolore.