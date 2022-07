Pompe funebri Roma: il modo più sicuro di organizzare un funerale

Ti starai chiedendo: perché organizzare un funerale non dovrebbe essere sicuro? Ebbene, come in ogni campo, anche in questo settore ci sono tanti avvoltoi e malintenzionati che, approfittando del momento di debolezza dei parenti della persona deceduta, cercano di accaparrarsi soldi e provvigioni senza offrire servizi di qualità.

Per questo è necessario affidarsi sempre a ditte conosciute, che abbiano un’esperienza comprovata alle spalle e che possano fornirti tutto ciò di cui hai bisogno nella pianificazione del rito funebre.

Fra queste sicuramente conoscerai le pompe funebri Roma Taffo Funeral Service, uno dei più longevi in Italia. Con più di settanta anni di esperienza alle spalle, le varie generazioni di impiegati Taffo sono riusciti a realizzare un’offerta di servizi ricca, variegata, in grado di rispondere a qualsiasi tipo di richiesta ed esigenza particolare.

Dalla sepoltura con tumulazione tradizionale e classica, alla cremazione con dispersione delle ceneri, avrai una vasta scelta di personalizzazione del rito funebre. L’allestimento della camera ardente, con più di 15 tipologie diverse di assemblaggi, può avere un grado di customizzazione molto personale e particolare.

Questo sarà fondamentale per sottolineare il carattere della persona deceduta e per concepire un memoriale che la rispecchi al 100%.

Oltre ai servizi base puoi richiedere anche assistenza legale alle pompe funebri Roma

Ogni volta che una persona muore e che quindi si presenta la necessità di organizzare un funerale, si rende necessario anche rivolgersi a uffici e legali per ultimare le incombenze burocratiche che si palesano.

Si tratta del certificato di morte, richieste e permessi sia per la sepoltura che per la tumulazione e anche per la cremazione e la dispersione delle ceneri. Tutte queste procedure seguono delle regole e delle legislazioni ben precise, che solo un esperto del settore conosce nel dettaglio.

Rivolgendosi alle pompe funebri Roma Taffo si avrà compreso nel prezzo finale anche questo tipo di servizio di assistenza legale, che solleva dalle scocciature burocratiche i parenti, che così potranno dedicarsi alla memoria della persona deceduta.

Grazie al servizio molto professionale di stampa e affissione manifesti, anche questo aspetto sarà curato dal team di Taffo. Necrologi, stampa manifesti, affissione manifesti, grafica e stampa dei bigliettini del ricordo e della memoria: un solo team ti offrirà tutti i servizi necessari per organizzare un funerale curato in ogni minimo particolare e dettaglio.

Per contattare una delle sedi di Roma basterà telefonare al centralino e un operatore smisterà la tua chiamata in base ai servizi che vorrai richiedere.