L’Esio vince a Crevola e si conferma leader

Vince ancora la capolista Esio, stavolta per 5-1 sul campo della Crevolese. I verbanesi colgono il loro settimo successo in otto partite grazie alle reti di Osmenaj e Primatesta (doppietta) nel primo tempo, e di Campion e Schiattone nella ripresa. Per i gialloblù di Bertaccini solo il gol di Altieri, e classifica che si fa sempre più preoccupante.

Sconfitta 0-2 per la Pro Vigezzo sul difficile campo della Castellettese. I padroni di casa con questo successo rimangono agganciati all’Esio, i rossoblù si staccano dalla vetta ma rimangono comunque in zona playoff.

Torna al successo il Fomarco, che rifila un poker senza appello al Maggiora. Il 4-0 finale dei biancoverdi di Piccinini è firmato da Franzetti, Chouchane, Bernareggi e Borino.

Impresa del Casale Corte Cerro, che supera 3-1 il Varallo Pombia sul terreno amico, grazie al gol di Papaleo nel primo tempo e alla doppietta di Carlucci nella ripresa.

Ancora una sconfitta per Cireggio e Voluntas Suna, sconfitte entrambe sul proprio terreno con il punteggio di 0-2: gli omegnesi cedono al Dormelletto Comignago, i verbanesi vengono superati dal Gargallo.

Ottava sconfitta per il Crodo, che lotta ma non riesce a evitare il capitombolo interno contro il Riviera D'Orta. Gli antigoriani subiscono due reti, poi accorciano con D’Amico a dieci minuti dal termine, ma non basta: a Verampio finisce 1-2.

Risultati:

Casale Corte Cerro - Varallo Pombia 3 - 1; Castellettese - Pro Vigezzo 2 - 0; Cireggio - Dormelletto Comignago 0 - 2; Crevolese - Esio 1 - 5; Crodo - Riviera D'Orta 1 - 2; Fomarco Don Bosco Pievese - Maggiora 4 - 0; Voluntas Suna - Gargallo 0 - 2

Classifica:

Esio 22 - Castellettese 21 - Fomarco Don Bosco Pievese 18 - Varallo Pombia 16 - Pro Vigezzo, Riviera D'Orta, Dormelletto Comignago 13 - Gargallo 12 - Casale Corte Cerro 10 - Maggiora 8 - Cireggio 7 - Crevolese 5 - Voluntas Suna 4 - Crodo 0