Un incontro per conoscere donna Gisella

Sarà una serata per conoscere la donna Gisella Floreanini, con le sue passioni e il suo impegno politico, quella in programma mercoledì 20 novembre alle 21 in Cappella Mellerio. Una serata organizzata dalla Pro Loco di Domodossola con il Comune e l'Istituto Storico della Resistenza.

A raccontare Gisella Floreanini, antifascita, insegnante di pianoforte, commissaria di governo della Repubblica dell'Ossola, saranno la nipote Francesca Ruggieri ed Elena Mastretta della direzione scientifica dell'Istituto Storico della Resistenza di Novara. A seguire vi sarà un omaggio musicale con Roberto Olzer.