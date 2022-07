Borsa e investimenti: occhi puntati sulle azioni Shopify

In ordine cronologico, la partnership con YouTube rappresenta l'ultimo tassello dell'evoluzione di Shopify, azienda attiva nel campo dello sviluppo di strumenti di marketing per le aziende e soprattutto proprietaria di una delle piattaforme di e-commerce più famose ed utilizzate nel mondo. Ma le novità non si fermano di certo qua: poco prima era stato raggiunto un accordo con Google che consente ai merchant di promuovere tramite il famoso motore di rcerca lo shopping di prossimità.

E poi meritano di essere sottolineati anche l'apertura nei confronti del settore B2B (in pratica tramite Shopify potranno essere gestite anche le vendite all'ingrosso) ed il Tokengated Commerce, che permette di collegare gli e-wallet ai negozi su Shopify per accedere a funzioni dedicate. Insomma, parliamo di un'azienda in piena evoluzione: ecco perché molti trader che giocano in borsa stanno valutando se inserire tra i loro investimenti anche le azioni Shopify. Scopriamo qual è la loro quotazione attuale e perché meritano di essere tenute sotto controllo.

L'andamento delle azioni Shopify in Borsa

Le attenzioni sulle azioni shopify sono sempre molto alte come dimostrano i volumi giornalieri, che sono nettamente al di sopra della media mobile. La quotazione del titolo è stata in crescita fin dalla creazione della società, avvenuta nel 2006. Fino al 2017 l'incremento è stato lento, ma costante, poi c'è stata un'accelerata che ha portalo le azioni oltre quota 50 dollari.

Anche le azioni Shopify hanno subito l'effetto dello scoppio della pandemia, ma dopo un paio di mesi hanno ricominciato a salire: durante il periodo delle restrizioni tutto il settore e-commerce ha avuto una spinta incredibile. Ma da novembre 2021 in poi le cose sono cambiate e nel giro di pochi mesi il titolo ha perso praticamente tutto quello che aveva guadagnato nel precedente anno e mezzo. Con una perdita del 72%, Shopify è stata sicuramente una delle aziende più colpite dai ribassi che hanno coinvolto tutto il settore tech.

Cosa aspettarsi nel futuro e come investire sul titolo

Ma, come detto, il titolo sta dando segnali confortanti: lo split delle azioni del 29 giugno, i buoni dati sulla crescita dei ricavi e le tante novità a cui abbiamo fatto riferimento nell'introduzione hanno riportato le azioni Shopify al centro delle attenzioni di molti investitori. Con un prezzo così basso possono rappresentare un'opportunità di investimento? Per capirlo bisogna analizzare le caratteristiche dell'azienda e vedere quali sono le sue potenzialità di crescita. Parliamo di una realtà già molto grande, presente in più di 170 paesi del mondo.

I negozi online che utilizzano la piattaforma di Shopify sono più di 1,7 milioni ed hanno generato vendite per un volume complessivo che sfiora i 300 miliardi di dollari. Il successo di Shopify è dovuto soprattutto alla facilità con cui permette di creare un negozio online: non occorre avere particolari conoscenze informatiche per creare un portale di e-commerce completo, con strumenti di analisi e di gestione del magazzino, applicazione mobile, strumenti di marketing e SEO. Certo, c'è da fare i conti anche con un'agguerrita concorrenza, ma Shopify dalla sua ha una lunga esperienza e centinaia di migliaia di utenti fidelizzati.

Le azioni Shopify sono quotate alla Borsa di Toronto ed alla Borsa di New York. Dall'Italia è possibile investire in questo titolo tramite le piattaforme di trading online: ovviamente bisogna scegliere un intermediario affidabile (regolamentato), che offra tutti i servizi e gli strumenti di cui si ha bisogno e che proponga costi contenuti. Tra i broker più apprezzati per investire in Italia tramite i CFD è possibile citare eToro (che permette anche di acquistare le azioni in modo diretto), XTB, Capex.com, Plus 500, Markets.com, Avatrade e Trade.