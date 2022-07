Domodossola, un municipio 'tinto' di rosa

E’ di 83 dipendenti l’organico del Comune di Domodossola. I dati affermano anche che il 50 per cento dei dirigenti è donna, mentre il personale femminile rappresenta il 64 per cento dell’organico, con una età media di 50 anni e con il 37 per cento con laurea.

Lo evidenzia la relazione sulle performance del personale dirigente e sulle posizioni organizzative, approvato di recente dalla giunta Pizzi. Relazione che dice che gli obiettivi prefissi dal personale dirigente sono stati raggiunti al 100 per cento.

La relazione analizza la situazione del personale in servizio alla data del 31 dicembre scorso: 34 dipendenti per l’Area affari generali, servizi al cittadino e servizi socio assistenziali: 12 per la Polizia Locale; 6 per l’Area finanze e risorse umane: 13 all’Area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, gare: 18 all’ Area pianificazione territoriale, ambiente, attività produttive – entrate tributarie. In base al numero di residenti in città, Domodossola avrebbe un dipendente ogni 214 abitanti circa.

La relazione illustra l’esito dei risultati raggiunti dalla varie aree operative comunali, tenendo conto che si tratta di un anno – il 2021 – contrassegnato dall’emergenza Covid.