Principali Altcoin sul mercato

Il mercato delle criptovalute è molto ampio e Bitcoin non è che la punta dell’iceberg di questo mondo. L’intero settore ha conosciuto una fortissima espansione negli ultimi anni e ciò ha anche comportato la creazione e la pubblicazione di innumerevoli progetti, più o meno validi.

Tutte le nuove valute hanno ognuna una funzione diversa dall’altra, mirando a colmare alcune lacune o problemi di altre monete per sostituirle oppure per integrarle nel loro ecosistema.

Bisogna comunque fare molta attenzione poiché, come sappiamo tutti, questo settore è caratterizzato da un’alta volatilità, la quale potrebbe far schizzare il valore di una valuta alle stelle ma potrebbe anche fare l’opposto. Ciò succede soprattutto per i piccoli progetti con una capitalizzazione ridotta.

Con il termine altcoin si intende il gruppo di valute alternative alla principale (Bitcoin). Esse possono variare molto tra di loro in base alla loro funzione, obiettivo e struttura. Nei prossimi paragrafi analizzeremo le principali alt presenti sul mercato.

Ethereum

Chiunque voglia investire in cripto deve assolutamente conoscere questa criptovaluta. Si tratta della seconda moneta sul mercato per market cap, valore e popolarità.

Ethereum non è altro che il nome della piattaforma e la crypto che si utilizza in questo ecosistema prende il nome di Ether (ETH), la quale permette di effettuare pagamenti sulla rete proprietaria.

La sua funzione principale è la creazione e la pubblicazione di smart contracts (contratti intelligenti) che, una volta verificati, certificano la corretta stipulazione di un contratto sancendone la veridicità legale.

L’intero progetto è stato fondato nel 2015 dal russo Vitalik Buterin ed è, in questo momento, l’unica moneta che potrebbe potenzialmente soppiantare Bitcoin dal suo status di padrone indiscusso del settore, diventandone il punto di riferimento. Ciò potrebbe accadere anche perché ETH ha una versatilità ed un utilizzo maggiore rispetto alla controparte che si limita a fornire un sistema di pagamento online decentralizzato.

Come tutte le criptovalute anche quellan questione utilizza la tecnologia blockchain per verificare, rendere tracciabili e sicure le transazioni e le operazioni effettuate sulla rete.

Cardano (ADA)

Un’altra altcoin molto famosa è senza dubbio ADA, ovvero il token della piattaforma Cardano. In questo momento è l’ottava valuta per market cap, con un giro d’affari di 16,81 miliardi di euro.

E’ stata sviluppata da un team di ingegneri il cui capo era Charles Hoskinson, ovvero il co-fondatore di Ethereum. Questi due token sono in forte competizione tra di loro poiché ambedue puntano nella validazione degli smart-contrats e si offrono come base di sviluppo per applicazioni decentralizzate (Dapp).

La blockchain proprietaria ha diversi punti di forza che le hanno permesso di emergere dalla massa e farsinotare dagli investitori ed utilizzatori. Essa, infatti, richiede un minor consumo di energia, minor tempo di transazione ed una rapida scalabilità del sistema. Tutti elementi che le hanno permesso di conquistarsi la posizione in cui si trova attualmente.

Solana (SOL)

Il network di Solana è nato come progetto parallelo di Ethereum e Cardano. Si candida infatti come una valida alternativa alle sue soluzioni precedentemente elencate e spiegate.

Si presenta come la blockchain più veloce al mondo, infatti per la creazione di un blocco impiega solamente 400 millisecondi il che è un valore impressionante se paragonato ai 15 secondi di ETH ed i 10 minuti richiesti dalla rete Bitcoin. Inoltre, il costo per ogni transazione è veramente irrisorio ed è di circa 0,01 $.

Il ruolo della crypto di Solana SOL è molto simile a quello di Ether, poiché viene utilizzata come scambio per la creazione di Smart Contract e per le Dapp.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute è in costante movimento con molti progetti nuovi e altrettanti falliti. Per questo motivo è fondamentale avere una conoscenza adeguata del settore per evitare di investire in token sbagliati e di conseguenza perdere i propri soldi.

E’ sempre consigliato informarsi riguardo al progetto, le funzione e le potenzialità di esso prima di investirci economicamente; in questo modo farete una scelta più consapevole e non basata sull’istinto e governata dalle emozioni.