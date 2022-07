Bilancio positivo per la terza edizione di Domoschool

Si è conclusa con un ottimo riscontro dei contenuti scientifici, oltre che per la presenza di scienziati da tutta Europa, la terza edizione di Domoschool, la Scuola Internazionale Alpina di Matematica e Fisica che si tiene a Domodossola. I corsi si sono tenuti dal 18 al 22 luglio al Collegio Mellerio Rosmini.

Alla luce dell'elevato livello di contenuti, i professori Olivia Caramello e Laurent Lafforgue (Medaglia Field) si sono resi disponibili ed hanno accolto la proposta di Ars.Uni.Vco di entrare a fare parte del Comitato Tecnico Scientifico di Domoschool, che si allarga ulteriormente e che eleva la qualità e il livello dei propri componenti.

“Come ArsUniVco -spiega la presidente Stefania Cerutti- non possiamo che plaudere e gioire per l'ottima riuscita di Domoschool 2022, porgendo il nostro grazie al Professor Sergio Cacciatori, anima scientifica e pulsante della summer school internazionale, e per il suo tramite ai docenti, partecipanti, collaboratori tutti. Ci sentiamo particolarmente orgogliosi e motivati a continuare lungo il percorso intrapreso con grande passione e spirito di collaborazione per l'onore di poter accogliere i Professori Lafforgue e Caramello nel comitato tecnico scientifico di Domoschool. Piccoli passi, fatti insieme con professionalità e in relazione a materie apparentemente ostiche e lontane, hanno portato nel tempo ad avvicinare la cittadinanza e valorizzare il territorio tutto.”

“Anche la terza edizione di Domoschool -sottolinea il coordinatore Sergio Cacciatori- si è conclusa con successo. Abbiamo ospitato ancora una volta docenti di fama internazionale (Olivia Caramello, Laurent Lafforgue, Philsang Yoo) e partecipanti attivi che hanno saputo mantenere sempre vivace il tono delle lezioni. Quest’anno il tema è stato particolarmente orientato verso la matematica, incluso l’evento dedicato ai cittadini. Nemmeno questo ha scoraggiato i domesi che si sono presentati numerosi e hanno seguito l’intera serata, con grande stupore degli ospiti che non si aspettavano nulla di simile. Dobbiamo quindi ringraziare oltre al Comune di Domodossola e all’associazione Ars.Uni.VCO anche i cittadini che hanno contribuito a rendere completo il successo di Domoschool 2022. Non bisogna dimenticare nemmeno che grazie all’impegno organizzativo di Ars.Uni.VCO, Andrea, Angelo e Nicole, si è riusciti a rendere possibile a tutti, nessuno escluso, di partecipare alla giornata sociale di mercoledì. Occorre ringraziare anche i padri Rosminiani per avere ospitato ancora una volta le lezioni di Domoschool in un ambiente che a docenti e partecipanti è apparso particolarmente suggestivo.

Infine, è con piacere che comunico che i professori Laurent Lafforgue e Olivia Caramello hanno accettato di diventare membri del comitato scientifico di Domoschool.”





Per informazioni dettagliate su Domoschool 2022 e relativi aggiornamenti è possibile visitare la pagina https://www.arsunivco.eu/gauge-theories-and-the-langlands-program-2022/