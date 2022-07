Bot per il trading di criptovalute: e se giocando potessi vincere 200.000$ in crypto? Scopri come!

Buy The Dip: bot per il trading di criptovalte e giochi con premi in crypto

Il mercato dei bot per il trading di criptovalute è in continua espansione e permette di ottenere profitti più facili e soprattutto con minor impegno e tempo da dedicare.



Del resto, tutto ciò che gira attorno al mondo delle crypto attira sempre più attenzione tanto che, una nota catena di ristoranti americana, la Chiplote Mexican Grill, Inc., ha lanciato un nuovo gioco farà felici tutti i suoi clienti e non solo!

Si chiama Buy The Dip e dà la possibilità ai partecipanti di conquistare crypto in maniera completamente gratuita.

Il gioco ha avuto inizio il 25 luglio 2022 e si concluderà il 31 luglio 2022 alle 18:00, ma qualcosa ci dice che non terminerà qui, vista la numerosa partecipazione.

Del resto, il premio messo in palio è davvero appetitoso: più di 200.000$ in crypto come SOL, DOGE, ETH, AVAX e BTC!

Per rendere il gioco ancora più interessante e attirare l'attenzione anche di coloro che ancora non si sono avvicinati al mondo delle crypto, Chiplote ha messo a disposizione ance dei codici promozionali che permettono di avere un guacamole o un Quesi Blanco a solo 1 centesimo.

Ci aspettiamo che, tra questi, nascano molti nuovi appassionati di crypto e che si affaccino anche al mondo dei bot per il trading di criptovalute.

Bot per il trading di cryptovalute: un mondo che affascina Chiplote

Del resto, la stessa Chiplote è vicina al mondo dei bot per il trading delle criptovalute e accetta pagamenti in crypto dal 2021 in tutti i suoi ristoranti, presenti negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Francia e in Germania.

La catena specializzata in burritos, tacos e bowls ha stretto una collaborazione con Flexa, grazie alla quale può accettare pagamenti digitali in criptovalute mediante un'app dedicata.

Funziona così: ordini un burritos, apri l'app sul tuo cellulare e paghi con Bitcoin, Solana, Ethernum, Dogecoin, Avalance e altre 93 valute a disposizione.

Bot per il trading di criptovalute: non solo Chiplote

Chiplote però non è l'unica catena di ristoranti attiva con il bot per il trading di cryptovalute e che accetta pagamenti in crypto.

Ad esempio, Bored & Hungry, in California accetta pagamenti in ApeCoin ed Ethernum, ed ha annunciato che farà la stessa cosa nella nuova sede che, in autunno, aprirà a Seoul.

Bot per il trading di cryptovalute: avere crypto, conviene

Insomma, sembra che possedere delle criptovalute, oggigiorno, sia davvero conveniente e le previsioni parlano di attività commerciali sempre più disposte ad accettare pagamenti in crypto.

Ecco perché i bot per il trading di cryptovalute sono sempre più richiesti: perché oggigiorno, entrare nel mondo del trading delle crypto con questi sistemi automatizzati, è molto più semplice e non impegna tantissimo tempo.

Infatti non è necessario controllare continuamente gli andamenti dei mercati, perché il sistema segue una strategia programmata inizialmente e poi fa tutto da sé, riducendo anche il rischio di perdite.

Un modo sicuro per accaparrarsi delle crypto, spenderle al Chiplote o tentare di vincere più di 200.000$ in crypto con un gioco a premi!

I pagamenti in crypto, del resto, pur se non molto comuni cominciano a prendere piede anche in Italia e nel giro di qualche anno ci aspettiamo un exploit anche nel nostro Paese, quindi perché farci trovare impreparati?