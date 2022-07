A Trontano tre giorni di danza e teatro con “Qual buon vento!”

Torna per la seconda edizione “Qual buon vento!” , dal 29 al 31 luglio, l'iniziativa ideata dalla danzatrice e coreografa Danila Massara, milanese d’origine e trontanese d’adozione. Tre giorni di danza e teatro. L’evento comprende uno stage residenziale, aperto a tutti i livelli di esperienza nella danza o nel teatro, ed uno spettacolo teatrale che seguirà la breve performance dei partecipanti allo Stage questo per aprire l’iniziativa a un pubblico più ampio

Per lo spettacolo quest’anno ospite speciale sarà l'attrice Federica Molteni della compagnia Luna e Gnac, che porta in scena il suo monologo “Gino Bartali, eroe silenzioso" di Luna e Gnac teatro: la rappresentazione è tratta dal libro "La corsa giusta" di Antonio Ferrara e porta in scena una vicenda che il grande campione di ciclismo tenne lungamente celata, ossia il suo impegno come staffetta nella rete clandestina organizzata dall’arcivescovo di Firenze, con cui Bartali contribuì a salvare centinaia di ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Lo spettacolo si terrà domenica 31 luglio alle ore 19 all'area Feste di Trontano con ingresso a offerta libera.

Lo stage è condotto da Danila Massara, organizzatrice dell’evento, assieme ad Alex Sander dos Santos - danzatore e coreografo con cui Danila ha lavorato e fondato una compagnia in Francia nel 2012 , ed Arman Saribekayan, attore del celebre Théâtre du Soleil di Parigi. I tre professionisti collaborano tra loro in progetti artistici e didattici. Il programma prevede tre giorni intensi per sperimentare, scoprire e giocare con il movimento e le parole. Un lavoro attento sulla consapevolezza del corpo, sull’espressività del gesto e l’emozione che lo abita. Quindici ore di pratica che si terrà il più possibile all’aperto, all' area Feste di Trontano.

L’evento è organizzato da AAP Atelier Arti Performative di Danila Massara, uno spazio aperto recentemente a Domodossola, in collaborazione con la compagnia LD’A Linea d’aria (Parigi), con il patrocinio del Comune di Trontano e il sostegno dell’Associazione culturale Navasco.