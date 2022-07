Crociera in Polinesia nel cuore dell'Oceano Pacifico

Tra gli amanti della natura e dei luoghi unici nel loro genere, una delle mete più ambite è senza dubbio la Polinesia. Il territorio è composto da moltissime isole tra le quali Hawaii, Isole Tonga, Isola di Pasqua e Bora Bora. I luoghi mozzafiato da vedere sono davvero tantissimi e la cosa migliore è dunque scegliere un itinerario da scoprire a bordo di una comoda imbarcazione per una confortevole crociera in Polinesia. Il tutto con un’organizzazione semplice e veloce grazie al portale GlobeSailor, sinonimo di qualità e attenzione.

Cosa fare e vedere in una crociera in Polinesia

Come già accennato sono tantissimi i territori da esplorare durante una crociera in Polinesia, sia questa in catamarano, barca a vela o yacht. Tra le possibilità vi è quella di visitare località come Tahiti, Bora Bora e Raiatea, territori con le acque più cristalline del mondo intero. Gli abitanti polinesiani di questi territori sono amorevoli e molto accoglienti con i turisti, e questo garantisce una vacanza ancor più piacevole e coinvolgente.

In alternativa è possibile optare per una crociera tra le isole Tuamotu in catamarano, per scoprire a pieno questo piccolo scorcio di paradiso con splendide barriere coralline che circondano la laguna. Qui è possibile visitare lo speciale acquario naturale di Tiputa, così come l'atollo di Tikehau in cui fare dell’ottimo snorkeling, pagaiare o mettersi in gioco con il kayak, e Makatea con le sue incredibili scogliere.

Ancora non siete soddisfatti? Nessun problema, le possibilità sono ancora tantissime. È possibile scegliere anche una crociera in yacht per le isole di Tahiti, nuotando a ogni scalo nelle lagune cristalline, esplorando la famosa località di Bora Bora e visitando luoghi unici come fattorie di perle e piantagioni di vaniglia.

Un’altra possibilità è anche scegliere un fantastico mix di terra e mare, soggiornando qualche giorno a terra sull'Isola di Huahine, godendo così di tantissime escursioni per il territorio, per poi proseguire i giorni successivi a bordo di un catamarano totalmente privatizzato alla scoperta delle lagune vicine. Una vacanza veramente da sogno.

Cosa dice chi ha già provato l’esperienza di una crociera in Polinesia

GlobeSailor porta avanti l’azienda sui principi di chiarezza e trasparenza e per questo invita sempre i propri clienti a trasmettere le proprie opinioni e recensioni al termine della vacanza organizzata grazie al suo portale. Sui luoghi visitati ovviamente nulla da dire, proprio perché GlobeSailor offre le migliori soluzione nei Paesi più belli del mondo con luoghi che possono solo rimanere nella memoria per tanto tempo.

Al tempo stesso, spicca, l’ottima preparazione degli equipaggi a bordo delle imbarcazioni, sapientemente formati e attenti alle esigenze dei vacanzieri. E un altro aspetto ancora, sottolineato da molte persone, riguarda proprio la facilità di organizzazione di queste crociere, che permettono di risparmiare tempo e fatiche ottenendo alla fine la vacanza da sogno desiderata da sempre.

Nulla è lasciato al caso e l’attenzione nell’offrire un servizio di standard qualitativi elevati è uno degli aspetti più apprezzati. Chi ha già provato l’esperienza, racconta di imbarcazioni accoglienti, capitani di estrema professionalità, hostess ineccepibili, luoghi e attività coinvolgenti e indimenticabili.