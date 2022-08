Elettroutensili: come trovare seghe circolari da banco professionali online

Per hobby o per lavoro, la sega circolare da banco deve avere caratteristiche tali da essere performante e sicura al contempo. Al momento dell'acquisto andranno valutati elementi chiave, quali il tipo di materiale che si sta lavorando (il più diffuso è ovviamente il legno), la frequenza di utilizzo e l'impiego più o meno intensivo nel tempo. Inoltre, a livello di dimensioni e di potenza, sarà anche opportuno verificare se è più utile una sega circolare grande per affondi importanti o più piccola e precisa per le rifiniture. L'acquisto, come è ormai consuetudine, può passare anche facilmente per il web, grazie a portali ben organizzati che propongono i migliori marchi di elettroutensili sul mercato. Tra questi si distingue Syriosrl.it, che propone seghe circolari da banco professionali progettate per essere impiegate in diverse attività a seconda del modello scelto.

Caratteristiche di base delle seghe circolari da banco

Una delle prime peculiarità da ricercare online riguarda proprio il piano di lavoro, che se estendibile consente sia di entrare in uno spazio ristretto quando serve per piccoli lavori, sia di avere una superficie maggiore laddove si renda necessario. In tal senso, delle ruote poste alla base dei piedi di appoggio ne consentiranno lo spostamento agevole da un punto all'altro. La potenza della sega circolare, poi, come già accennato gioca un ruolo fondamentale e può fare la differenza: si può andare da un wattaggio pari a 1600 a oltre 1800 e il disco dentato può avere un diametro variabile grosso modo tra i 2 e i 3 centimetri e mezzo.

Il motore è a induzione e funziona con corrente alternata, motivo per il quale viene anche definito asincrono: tale peculiarità consente di operare sempre in sicurezza ma con prestazioni adeguate all'uso. Infine, il brand da prediligere sarà auspicabilmente quello noto che consentirà non solo di avere una garanzia di qualità migliore, ma anche la possibilità di reperire pezzi di ricambio con maggiore facilità quando servirà.

Come utilizzare al meglio le seghe circolari da banco

Una sega da banco può operare anche su materiale metallico e infatti spesso si rileva in aggiunta la funzione di troncatrice per effettuare dei tagli trasversali: le applicazioni sono davvero molteplici, in tal senso. Il tipo di taglio farà la differenza anche sul tipo di lama (certamente intercambiabile) che più denti presenta, maggiormente si presta a tagli precisi e longitudinali.

Per operare con maggiore precisione ogni tipo di taglio necessario, si possono abbinare alla sega circolare da banco strumenti di precisione quali il goniometro o il laser, che avranno il compito di diminuire drasticamente il margine di errore umano. Spesso si trovano dispositivi completi di aspiratore che raccoglie automaticamente il materiale di risulta del taglio, evitando così che possa finire tra gli ingranaggi o essere d'intralcio durante il lavoro.

Molto importanti sono anche le funzionalità di smussatura, laddove il piano si potrà inclinare ad esempio per rifinire i bordi di una tavola di legno o di un foglio laminato. Talvolta ci si può avvalere anche di un cosiddetto coltello separatore, che ha il compito di tenere aperto il taglio per operare con la sega circolare senza che le due parti da dividere si ricompattino per sbaglio.

Ovviamente, per quanto concerne la sicurezza, oltre ai normali dispositivi individuali si possono trovare su un banco di lavoro optional imprescindibili, quali ad esempio il grande pulsante per lo stop immediato in situazioni di emergenza, la copertura per la lama quando non la si utilizza, così da evitare il contatto accidentale, il paraschegge e persino un dispositivo che faccia scorrere meglio sul piano di lavoro le parti da tagliare.