Artigianato, finanziamenti a fondo perduto per partecipare a fiere internazionali

Confartigianato Piemonte Orientale segnala che è sono disponibili dei finanziamenti a fondo perduto per partecipare a fiere internazionali. Il Decreto Aiuti prevede un contributo a fondo perduto per le imprese italiane che partecipino a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia nel 2022. Per la misura, contenuta nell’art. 25-bis, il Governo ha stanziato 34 milioni di euro.

Le manifestazioni devono rientrare nel Calendario fieristico 2022, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e devono svolgersi tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. Il rimborso massimo è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari, fino ad un importo massimo erogabile di 10.000 euro.

Il voucher sarà valido fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto entro tale data una sola volta da ciascun beneficiario come rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti. In caso di mancata, irregolare o intempestiva presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso. In particolare il richiedente non deve avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità.

Il voucher sarà rilasciato dal ministero dello Sviluppo Economico secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse a disposizione della misura. Il contributo sarà accreditato direttamente sull’Iban delle aziende richiedenti entro il 31 dicembre 2022. È prevista la pubblicazione di un decreto attuativo contenente termini e modalità di presentazione della domanda.