Aperte le iscrizioni al ‘Trail del Calvario’

Si sono aperte oggi, 1° agosto, le iscrizioni al 7° Trail del Calvario, manifestazione podistica organizzata dall’Atletica AVIS Ossolana, prevista per domenica 9 ottobre a Domodossola. Due le camminate non competitive che partiranno dalla caratteristica Piazza Mercato e che constano entrambe di nuovi percorsi.

Una 21K, caratterizzata dall’essere corsa in coppia, che salirà per la prima volta sino ai 1080 metri dell’Alpe Lusentino dove è previsto un Gran Premio della Montagna, e una 11K individuale che per la prima volta transiterà, come la sorella maggiore, nel bellissimo borgo de “La Tensa”.

Per compensare gli atleti dalle maggiori pendenze, gli organizzatori han pensato a percorsi più “fluidi” con meno saliscendi e numerosi falsipiani alternati alle salite.

Entrambe le distanze attraverseranno le ridenti frazioni domesi, alpeggi e boschi con faggete secolari, mentre la peculiarità è sempre la salita al Sacro Monte Calvario dove, oltre alla riserva naturale e ai resti del Castello di Mattarella, gli atleti avranno accesso esclusivo al parco privato.

Ristoro, massaggi e pasta party attendono tutti a fine corsa. Numerose le associazioni che collaborano alla riuscita della manifestazione, e anche quest’anno parte del ricavato andrà in beneficenza. Ci si può iscrivere on line sul sito ww.wedosport.net o in quattro punti convenzionati a Domodossola, Verbania, Gravellona e Borgomanero.

Regolamento e maggiori informazioni sul sito www.traildelcalvario.com