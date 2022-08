Preioni: ''Per il Vco la soluzione migliore sono i due ospedali potenziati''

Si è chiusa a Villadossola la festa dell’Unità. Che quest’anno ha visto l’arrivo del segretario del Pd, Enrico Letta, oltre che di altri punti di forza del partito. A far calare il sipario sull’edizione 2022 il confronto politico tra Daniale Valle, vicepresidente del Consiglio regionale, esponente del Pd, e Alberto Preioni, presidente del Gruppo consiliare leghista a Palazzo Lascaris.

Un confronto surriscaldatosi sul tema sanità quando ad Alberto Preioni è stato rimarcato come nel confronto tra i sindaci di Verbania e Domodossola sul banco degli imputati siano finiti proprio lui, Preioni, e la Regione targata Cirio-Icardi.

Preioni non le ha mandate a dire ai due sindaci, attaccandoli ma prendendosela sopratutto con Pizzi. Preioni ha concluso ribadendo che la soluzione migliore per il Vco è quella dei due ospedali potenziati, sui quali avviare una decisa sistemazione. Con il San Biagio che dovrebbe diventare il cuore chirurgico provinciale, il castello centro quello medico.

Ma Preioni ha criticato Pizzi per la dichiarazioni che hanno visto il sindaco domese chiedere anche la chiusura del Madonna del Popolo di Omegna nel caso si arrivasse ad un unico nuovo ospedale provinciale. Ha anche detto che Pizzi ‘’non ha capito nulla’’ se dichiara, come ha fatto, che l’ospedale di Cuneo verrebbe privatizzato. Ha ribadito i problemi del terreno scelto alle porte di Domodossola per l’ospedale nuovo. Ma soprattutto ha evidenziato come pur nel dibattito tra Pizzi e Marchionini, i due sindaci hanno taciuto su dove fare l’ospedale. Quindi, ha detto, a settembre sarà la Regione a decidere sul futuro della sanità nel Verbano Cusio Ossola.