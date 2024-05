La musica in testa, ultimo appuntamento

Si conclude venerdì 17 maggio la rassegna "La musica in testa" organizzata dall'associazione Culturale Artexe: alle ore 21 presso l'auditorium delle scuole Floreanini è in programma il concerto dell'Ensemble Progetto Pierrot che proporrà una riduzione per ensemble della Sinfonia n. 6 di Gustav Mahler ad opera di Alessandro Maria Carnelli.

La formazione, diretta dallo stesso Carnelli, è composta da Elia Mariani al violino, Michela Frediani alla viola, Anna Freschi al violoncello, Marco Rainelli al flauto, Letizia Zoppis al clarinetto, Gianluca Rovelli al pianoforte, Debora Conti alle percussioni. L'appuntamento di venerdì 17 maggio è a ingresso gratuito, come tutta la rassegna che ha visto quest'anno, per la nona edizione, cinque appuntamenti musicali.