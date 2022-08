Come avere sex appeal, la guida di In Attraction

Tutti ne parlano, non tutti sanno cosa sia effettivamente, e molti di meno lo padroneggiano. Il sex appeal si può sviluppare, può essere innato, ma è, in ogni caso, un requisito fondamentale nel mondo della seduzione. Quando si parla di sex appeal, si intende la capacità di esercitare una forte attrazione sessuale, utilizzando le proprie caratteristiche fisiche o peculiarità comportamentali.

È, letteralmente, il “richiamo del sesso”. Il sex appeal è l’asso nella manica di chi, pur non essendo bellissimo dal punto di vista estetico, risulta sicuro, carismatico, sagace e dall’attitudine suadente. Si tratta di una forma di desiderio che spinge un essere umano verso un altro. Un desiderio caratterizzato dal forte coinvolgimento emotivo, mentale e fisico.

È il desiderio per il rapporto sessuale ciò che sovviene immediatamente nel soggetto che viene catturato dal sex appeal del proprio interlocutore o della propria interlocutrice. Un concetto astratto, puramente mentale, in grado di riflettersi in risultati fisici particolarmente appaganti. Il sex appeal ci rende attraenti, sensuali ed appassionanti agli occhi della persona che intendiamo ammaliare. Metodi come quello di In Attraction elargiscono preziosi consigli in merito, indirizzando anche i più impacciati verso un percorso di completo rinnovamento.

Come avere sex appeal, i migliori consigli

Sul sito di Enrico è possibile trovare moltissime dritte provvidenziali per imparare ad avere più sicurezza in sé stessi e, di conseguenza, ad essere più seducenti agli occhi delle persone. La prima cosa da fare, comunque, quando si vuole suscitare attrazione è dimostrare di avere fiducia in sé stessi. Chi si presenta timido e impacciato al solo pensiero di parlare con una donna, infatti, avrà sicuramente meno successo rispetto a chi si mostra risoluto, sa cosa vuole e porta avanti le proprie idee con convinzione.

Essere consapevoli delle proprie qualità significa mostrare sicurezza anche attraverso il linguaggio del corpo, senza farsi problemi ad introdurre il contatto fisico, prima con gentilezza e, successivamente, in maniera più intensa quando l’atmosfera si sarà scaldata. Amare sé stessi, insomma, è il primo step per diventare più attraenti agli occhi dei propri potenziali partner.

Dalla sicurezza in sé stessi si sfocia, poi, nel sentirsi sexy, non solo in maniera estetica, ma anche in termini di percezioni. Come pensiamo che il nostro corpo appaia e se pensiamo di essere ammalianti con i nostri discorsi. Scegliere l’abbigliamento che ci valorizzi al meglio e lavorare su sé stessi per sentirsi a proprio agio in ogni situazione è fondamentale per sviluppare il sex appeal. Infine, avere il giusto tono di voce può rivelarsi un modo giusto per destare interesse nell’altra persona. Parlare in italiano correttamente, essere comprensibili e fermi susciterà nell’interlocutore il desiderio di portare avanti la conoscenza.

Gli atteggiamenti da assumere

Per essere percepiti come persone sexy, bisognerà essere audaci nei dialoghi, flirtando in maniera sprezzante ed irresistibile, senza mai risultare sgradevoli. L’interazione deve sbilanciarsi sul nostro fronte. Dobbiamo essere noi a guidare la conversazione, destando interesse per le tematiche che vogliamo trattare e per coinvolgere l’interlocutore a pieno, a prescindere dall’argomento di conversazione.

L’humour è sexy e chi dice il contrario, probabilmente, dovrebbe rivedere i propri approcci. Ovviamente, come in ogni altro contesto, gli eccessi possono risultare deleteri. Non bisogna essere dei pagliacci, ma risultare brillanti attraverso battute sagaci e intelligenti, per dare una nota di leggerezza ai propri discorsi, facendo contare ogni sorriso.

Bisognerà, infine, prendersi, ovviamente, cura di sé stessi e del proprio stile di vita. Avere degli interessi coinvolgenti che ci rendano disinvolti nelle presentazioni, senza vivere nell’ossessione di dover essere attraenti. Più piene le nostre giornate saranno, più spunti avremo. Occhio, però, a non monopolizzare le conversazioni.