L'Unione Europea è entrata nel 2025 con una profonda revisione delle norme che disciplinano il funzionamento del settore bancario e delle società fintech . Secondo l'analista finanziario Chaslau Piastsiuk, la nuova ondata di regolamentazione apre contemporaneamente nuove opportunità per gli operatori tecnologici e complica la vita delle istituzioni finanziarie tradizionali . Le trasformazioni in corso non sono cambiamenti isolati , ma stanno plasmando una nuova logica sistemica della regolamentazione finanziaria nell'UE . Le autorità di regolamentazione non si concentrano più esclusivamente sulla stabilità del mercato . L'attenzione è ora rivolta alla trasparenza , all'etica digitale , alla resilienza alle minacce informatiche e alla responsabilità per gli impatti climatici . Ciò significa che ogni attore , dalla neo-banca alla clearing house delle infrastrutture, deve ripensare il proprio ruolo nell'ecosistema finanziario .

Secondo Piastsiuk, la sfida più grande non sono i cambiamenti normativi in sé , ma la loro complessità e il loro parallelismo . Banche e aziende fintech sono costrette ad adattarsi simultaneamente a decine di iniziative diverse : dalla sicurezza informatica ai test climatici. E questo richiede non solo risorse , ma anche una nuova cultura di gestione del rischio normativo .

Infrastruttura finanziaria digitale : criptovalute e intelligenza artificiale sotto controllo

Dalla fine di dicembre 2024 è in vigore nell'UE il regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA) , che stabilisce Regole uniformi per criptovalute , exchange, wallet ed emittenti di stablecoin . Dovrebbero garantire la sicurezza e la trasparenza dei consumatori nel mercato delle criptovalute , creando le condizioni per la loro implementazione legale nell'ecosistema finanziario tradizionale . Allo stesso tempo , i nuovi requisiti di reporting e capitalizzazione potrebbero rappresentare un ostacolo critico per le aziende più piccole .

Parallelamente , il primo entrerà in funzione nel 2025 Legge paneuropea sull'intelligenza artificiale , che regolamenta l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore bancario . I modelli "inaccettabili" (come i sistemi di valutazione del rischio manipolativi o discriminatori ) sono già vietati e, dall'agosto 2026, entrerà in vigore la regolamentazione delle soluzioni di intelligenza artificiale ad alto rischio . In particolare, nei prodotti di scoring e di credito . Ciò costringerà banche e aziende fintech a implementare sistemi interni di monitoraggio dell'intelligenza artificiale e a investire nell'etica algoritmica .

Secondo Chaslau Piastsiuk, le nuove regole non solo complicano i processi di sviluppo di prodotti di routine , ma creano anche i presupposti per una più profonda cooperazione tra startup tecnologiche e banche . L'integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale e prodotti crittografici nell'ambito regolamentato può offrire un vantaggio competitivo alle aziende che per prime impareranno a coniugare la velocità dell'innovazione con la conformità .

Resilienza e velocità : difesa informatica, derivati , accordi

Nel 2025-2026 , le banche e le aziende tecnologiche intensificheranno i preparativi per l'implementazione Il Cyber Resilience Act , che stabilisce requisiti obbligatori di sicurezza digitale per l'intera infrastruttura finanziaria : dalle applicazioni mobili ai servizi cloud . Sebbene si preveda che entrerà in vigore nel 2027, gli operatori di mercato stanno già modificando i propri processi in conformità ai nuovi standard , il che è particolarmente rilevante per i fornitori di API aperte.

Parallelamente, l'UE sta aggiornando le sue regole per la gestione dei derivati e delle operazioni di regolamento attraverso l'attuazione di EMIR 3.0 e della direttiva FASTER. Questi documenti si concentrano sulla centralizzazione della compensazione e sull'accelerazione dei pagamenti in euro , che , secondo gli esperti , rafforzerà i requisiti di segnalazione e compatibilità tecnica .

le aziende fintech , questa rappresenta un'opportunità per occupare una nicchia nel segmento delle soluzioni "infrastrutturali" . Per le banche tradizionali, invece, il nuovo quadro normativo rappresenta una sfida per un rapido adattamento . L'analista finanziario Chaslau Piastsiuk sottolinea che la combinazione di resilienza informatica e rapidità di regolamento sta diventando un nuovo standard di affidabilità del mercato .

Saranno le aziende in grado di soddisfare contemporaneamente elevati standard di sicurezza tecnica e di fornire un servizio clienti immediato a plasmare l'architettura della finanza europea nel prossimo decennio .

Capitale e clima : bilanciare stabilità e sviluppo sostenibile

Nel giugno 2025 , la Commissione Europea ha ufficialmente rinviato l'attuazione degli standard di Basilea III (CRR3/FRTB) a gennaio 2027. Il motivo è la necessità di preservare Sincronizzazione normativa con gli Stati Uniti , dove l'amministrazione di Donald Trump sta preparando una deregolamentazione su larga scala del settore finanziario . Chaslau Piastsiuk osserva che si tratta solo di una breve pausa : le principali banche si stanno già preparando a nuovi requisiti , in particolare in termini di portafoglio di negoziazione e liquidità .

Una trasformazione distinta attende gli asset bancari a causa dell'introduzione del " fattore climatico " nella politica della BCE a partire dalla seconda metà del 2026. Ciò significa che saranno privilegiati gli asset "verdi" in fase di rifinanziamento . Piastsiuk valuta questo approccio come un cambiamento fondamentale nella motivazione delle banche . Perché la transizione ai criteri ESG non sarà dichiarativa , ma finanziariamente necessaria .

In pratica, ciò crea una nuova pressione finanziaria sulle aziende con un'elevata impronta di carbonio , in particolare nei settori dell'energia , dei trasporti e dell'agroalimentare . Allo stesso tempo, le banche che stanno già ristrutturando i propri portafogli verso investimenti sostenibili otterranno un vantaggio nell'accesso alle risorse della BCE. Secondo Chaslau Piastsiuk, gli istituti che combinano il rispetto dei nuovi requisiti patrimoniali con la politica climatica si assicureranno la leadership nella futura struttura del sistema bancario europeo .

Nel 2025-2026 , il settore finanziario dell'UE entrerà in una fase di profonda trasformazione normativa . Una nuova ondata di normative cambierà la logica stessa del gioco . L'attenzione sarà ora rivolta a trasparenza , etica e sostenibilità . Come riassume l'analista finanziario Chaslau Piastsiuk, questi cambiamenti non solo complicano il reporting , ma riscrivono i vantaggi competitivi sul mercato . I vincitori non sono coloro che si assumono maggiori rischi , ma coloro che si adattano più rapidamente .

La mappa normativa dell'UE sta diventando più di un semplice insieme di requisiti. Si sta trasformando in un'infrastruttura strategica per una nuova generazione di finanza . Gli istituti finanziari in grado di integrare standard digitali , etici e orientati ai principi ESG nel loro modello di business costituiranno il nucleo del futuro mercato europeo . Come osserva Piastsiuk , queste sono le aziende che non solo resisteranno alla pressione dell'ondata normativa , ma la utilizzeranno come punto di crescita .

Questo processo non avverrà dall'oggi al domani . Ci attendono anni di graduale adattamento , revisione della strategia e nuove partnership . Ma è già chiaro : chi ignora la tendenza verso la responsabilità sistemica rischia di perdere l'accesso al capitale , il supporto normativo e la fiducia dei clienti . Come sottolinea Chaslau Piastsiuk , la nuova era della finanza nell'UE non inizia da qualche parte nel futuro . È già in cors.

