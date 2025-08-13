Plinko Italia e il debutto di Napoli e Inter nelle amichevoli del 3 agosto

Cronaca società sportiva calcio Napoli - Inter: Dramma, gol e squalificati
Nello specifico, dunque, esamineremo il rendimento di Napoli e Inter che, in data 03 agosto 2025, hanno giocato delle amichevoli degne di nota.
Giocatori Serie A Napoli - Inter: le 2 rose ufficiali per la stagione 2025 - 2026
1. Rosa del Napoli
Come promesso, eccoci con la rosa ufficiale del Napoli.
2. Rosa dell’Inter
Adesso, invece, è giunto il momento di passare in rassegna anche la rosa dell'Inter.
Formazioni società sportiva calcio Napoli - Inter
Sempre a proposito delle amichevoli giocate il 3 agosto 2025 da Napoli e Inter, nei prossimi paragrafi troverai le rispettive formazioni Serie A che hanno effettivamente preso parte ai 2 match in questione.
1. Formazione Napoli
A seguire, ecco la formazione del Napoli durante l’amichevole con il Brest, sia nel corso del primo, che del secondo tempo.
1° Tempo
2° Tempo
2. Formazione Inter
Qui sotto, invece, la formazione scelta dell’Inter per il match amichevole contro l giovanile Under 23
1° Tempo
2° Tempo
Highlights Serie A delle amichevoli giocate il 3 agosto 2025
Vuoi conoscere le azioni più salienti delle 2 amichevoli disputate da Napoli e Inter? Se la risposta è “sì”, qui sotto trovi tutti gli highlights.
1. Napoli-Brest (1-2)
Ecco gli highlights del Napoli nel corso della partita contro il Brest.
2. Inter-Inter U23 (7-2)
Ovviamente, non possiamo non dare uno sguardo anche agli highlights dell’Inter contro il suo stesso U-23.
Amichevoli di Napoli - Inter e le probabili formazioni Serie A per il campionato: conclusioni
Indubbiamente, l’Inter ha fatto un bel debutto, segnando 7 gol. Non si può dire lo stesso per il Napoli, che ha perso.
Tuttavia, ci preme sottolineare che, per entrambe le squadre, non ci sono squalificati Serie A, un fattore che, per altre, si rivelerà decisivo.
