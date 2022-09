Le Rsa del Vco: “Credibilità acquisita con enorme impegno non sia messa in discussione dal comportamento di pochi”

Riceviamo e pubblichiamo alcune considerazioni del Coordinamento delle RR.SS.AA. del VCO in merito ai recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto la residenza per anziani di Bannio Anzino.

“Recenti notizie di cronaca, riportate dalla stampa locale ci inducono ad alcune necessarie riflessioni.

Le RR.SS.AA. del VCO hanno lavorato negli ultimi 30 anni con l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti, avendo sempre come punto di riferimento l’anziano fragile e bisognoso di cure e assistenza, non perdendo di vista il necessario e importante rapporto con la Sua famiglia.

Questa crescita lenta e costante, è stata possibile poiché le Residenze Sanitarie Assistenziali del VCO si sono date delle regole ferree, sia conseguendo (alcune) la Certificazione di qualità sia introducendo sistemi organizzativi che fossero al passo con i tempi, non disdegnando negli ultimi anni un forte impulso alla digitalizzazione, sia rispettando rigorosamente le

normative regionali e nazionali via via introdotte.

Ma il miglioramento costante è stato possibile anche grazie, da un lato, ad una classe dirigente seria, operosa e professionalmente preparata, unitamente ad amministratori (sindaci, assessori, Presidenti, CdA, ecc.) attenti e sensibili, nonché a personale (medici, OSS, infermieri, ausiliari, amministrativi, ecc.) impegnato quotidianamente a garantire servizi non sempre in condizioni facili.

Dall’altro, anche in virtù del dialogo e della collaborazione costanti negli anni con l’ASL VCO con le varie DD.GG. che si sono susseguite, seppur talvolta con sensibilità ed attenzioni diverse. Ciò, comunque, ha contributo ad una maggiore consapevolezza verso i servizi residenziali resi dalle RR.SS.AA. da parte di tutti.

Non possiamo qui non ricordare con favore e dare atto del lavoro di confronto, attualmente in itinere, con la presente Direzione Generale che si è dimostrata disponibile ed attenta al confronto.

Ma desideriamo altresì rammentare con rispetto e gratitudine l’operato della Commissione di Vigilanza sulla Strutture Residenziali, la quale negli anni pur nel rigoroso e necessario rispetto dei reciproci ruoli si è sempre rivelata un prezioso supporto volto al miglioramento lavorativo delle RR.SS.AA. In particolar modo nel periodo di pandemia, ove i suggerimenti in sede di controlli sono stati spesso utili per meglio tutelare Ospiti e lavoratori, sempre col comune intento di far progredire i servizi residenziali.

Purtroppo, seppur consci di quanto sia difficile da concretizzare, non possiamo esimerci dal richiamare nuovamente l’attenzione della Regione Piemonte e con essa anche dell’ASL VCO, sull’imperativa e inderogabile necessità di garantire la presenza dei MMG (medici medicina generale ndr) nelle Residenze Sanitarie, facendo il possibile e anche l’impossibile.

In questo contesto desideriamo richiamare fortemente l’attenzione e la sensibilità di tutti i soggetti operanti nel settore RR.SS.AA. del VCO, nessuno escluso, affinché in questo difficile momento dopo due anni abbondanti di pandemia facciano tutto il possibile e còmpiano il massimo sforzo, sia in termini organizzativi che di qualità ed offerta dei servizi, per non sprecare la credibilità che il mondo delle Residenze Sanitarie Assistenziali del VCO negli anni ha ottenuto con grande fatica, con l’enorme impegno quotidiano così da non buttare alle ortiche il lavoro di tutti a causa di pochi.”

Il Coordinamento delle RR.SS.AA. del VCO