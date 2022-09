Serie A: la Juve vuole di nuovo lo scudetto, ma serve cambiare marcia

La sensazione è che sia davvero una stagione fondamentale per la Juventus e anche per il cammino di Max Allegri in panchina. Quest’anno, in effetti, non ci possono essere più scuse, a maggior ragione dopo tutti i vari rinforzi che sono arrivati grazie a una sessione di calciomercato particolarmente ricca di colpi di scena.

Come si può facilmente intuire, però, la Juve dovrà vedersela soprattutto con le due rivali milanesi, ovvero Inter e Milan, che secondo i bookmakers e il sito di scommesse Betway sono le due vere favorite per vincere lo scudetto. Il Milan per fare il bis dopo il successo dello scorso anno, speranza condivisa anche lungo un’intervista ad una famosa cantautrice italiana, ovvero Jo Squillo, nota tifosa rossonera. L’Inter, dal canto suo, invece, ha l’intenzione di riscattare la sfida persa lo scorso anno con i cugini.

Non ci sono più scuse

Con i vari giocatori che sono arrivati in estate, ora non ci sono più scuse per Allegri. Deve riuscire a trovare il bandolo della matassa e dare un’impronta di gioco alla squadra il prima possibile. I riflettori, d’altro canto, sono puntati tutti su di lui, sia da parte della proprietà che ovviamente da tifosi e media.

L’acquisto di un regista è un tassello fondamentale per soddisfare le richieste che il tecnico livornese aveva fatto alla società nel corso dei mesi estivi. Preparando la nuova stagione, infatti, era emersa la necessità di inserire un regista in mezzo al campo, in maniera tale da liberare Locatelli nel suo ruolo naturale di incursore e di evitare che Pogba potesse essere eccessivamente gravato da troppi compiti in fase di impostazione.

Ecco spiegato il motivo per cui l’arrivo di Paredes dal Psg, con la formula del prestito con diritto di riscatto, potrebbe davvero sbloccare anche il gioco bianconero. Non bisogna dimenticare come ci siano due giovani in rampa di lancio, che Allegri ha il compito necessariamente di valorizzare. Da una parte c’è Fabio Miretti e dall’altra c’è Nicolò Fagioli. Su Rovella sono state fatte altre scelte e la mancata cessione di Rabiot ha inevitabilmente portato la società a cederlo in prestito al Monza, in maniera tale da consentirgli di trovare spazio e minuti con maggiore continuità, proseguendo nel suo percorso di crescita.

Con chi dovrà vedersela la Juve per lo scudetto?

Oltre a Milan e Inter che abbiamo citato in precedenza, è necessario mettere in evidenza come le due compagini milanesi non siano certo le uniche accreditate per il titolo. Anche Roma e Napoli hanno tutte le carte in regola per poter rimanere in lizza per il tricolore fino all’ultima giornata, anche se inevitabilmente sono leggermente più indietro nella lista dei bookmaker tra le favorite per la vittoria finale.

Scendendo un po’ più nello specifico, la compagine giallorossa ha fatto un mercato decisamente sontuoso. È chiaro che il colpo ad effetto è stato l’ingaggio, a parametro zero, di Paulo Dybala. L’ex fantasista della Juventus, a cui è stato dato il benservito dalla dirigenza nello scorso mese di maggio, ha deciso di optare per la Roma, rispetto alla soluzione Inter, che era quella emersa con maggiore intensità per diverse settimane.

Il Napoli, invece, zitto zitto, ha fatto un mercato di spessore, aggiungendo diversi tasselli degni di nota al collettivo allenato da Spalletti. Certo, bisogna ammettere che la partenza di Koulibaly destinazione Chelsea è un vero e proprio problema per la difesa napoletana, ma l’ingaggio di Kim, dal punto di vista potenziale, potrebbe far dimenticare ben presto il senegalese. Tra Raspadori, Simeone e Kvaratskhelia, gli innesti che la dirigenza ha messo a segno potrebbero portare il Napoli a lottare per lo scudetto fino alla fine della stagione.