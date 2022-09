Buon primo giorno di scuola da Uncem

"Buon primo giorno di scuola. A studenti, famiglie, docenti, personale, Dirigenti scolastici. Nelle Valli alpine e appenniniche, la scuola è la cosa più importante. Nei paesi, la scuola tiene in vita il paese. Per questo, come ho detto qualche giorno fa al Ministro Bianchi incontrato a Roma in viale Trastevere, dobbiamo lavorare per consentire una migliore, sempre efficace e adeguata, organizzazione dei plessi e degli istituti nelle aree montane.

Con regole e numeri specifici. O che uniscano più livelli scolastici in una stessa struttura. I genitori non possono correre avanti e indietro nelle valli per portare bambini in plessi diversi. E servono asili, asili nido. Senza asili, le famiglie se ne vanno. Troppi Sindaci in questi anni, hanno lottato con tutte le loro forze per difendere la scuola. Penso alla prima cittadina di Borgo Pace. E poi in questi giorni al primo cittadino di Pietrabruna in Liguria, a quello di Ronco Canavese, entrambi in azione per valorizzare e potenziare i servizi in funzione della presenza di bambini ucraini. Generare integrazione è necessario, tantopiù sapendo che con solo con nuovi flussi esterni ai territori montani, dalle aree di fondovalle, dalle città, o anche dall'estero, potremo dare nuova linfa alle nostre scuole.

L'integrazione, la coesione, sono dunque necessari valori per tutta la popolazione scolastica. Nuove strutture, anche grazie ai fondi del PNRR, sono preziose. Ma serve che la scuola generi comunità, aprendosi fuori dalla scuola, scoprendo il territorio, andando 'a scuola di montagna', piccoli e grandi. Ci crediamo e lavoriamo con Regioni e Comuni, oltre che con il Ministero, per una vera comunità della scuola, forte e coesa".



Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.