Imprenditori e manager a scuola di Commercio Internazionale

Conoscenze normative e strumenti operativi sono elementi fondamentali per operare sui mercati esteri, in un contesto caratterizzato da scambi internazionali sempre più veloci e da una crescente complessità geopolitica. Per supportare le imprese esportatrici la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte organizza un percorso formativo gratuito dedicato al tema del commercio internazionale.

L’iniziativa è articolata in cinque incontri, della durata di quattro ore ciascuno (dalle ore 9 alle 13), che si svolgeranno in presenza tra i mesi di settembre e novembre 2022: si partirà giovedì 29 settembre con il primo seminario dedicato alla movimentazione delle merci e agli Incoterms® 2020, in programma presso la sede camerale di Novara.

Sempre a Novara avranno luogo gli appuntamenti di ottobre, previsti nei giorni giovedì 13 e venerdì 21, dove si parlerà della classificazione delle merci ai fini dogali e dell’origine delle merci, dal “made in” agli accordi di libero scambio.

La sede camerale di Baveno ospiterà gli incontri successivi: venerdì 4 novembre verrà approfondita la valorizzazione delle merci ai fini doganali, mentre venerdì 18 novembre si entrerà nel merito di trade compliance & due diligence per la competitività delle imprese.

Il percorso si rivolge a titolari e manager di imprese esportatrici delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; docente degli incontri sarà Massimiliano Mercurio, consulente esperto in materia doganale della società Hermes s.n.c.

Per partecipare ai seminari occorre compilare i moduli di iscrizione online, disponibili sul sito camerale wwww.pno.camcom.it dove è possibile scaricare i programmi completi di ciascun incontro: in fase di adesione è inoltre possibile richiedere di prendere parte alla formazione tramite collegamento da remoto.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera “TransForm – TransFormAzione e impreditorialità aperta”, di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana.

Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Organizzativa (email: promozione@pno.camcom.it – telefono 0323.912.803).