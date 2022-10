I migliori consigli per organizzare un viaggio in Sri Lanka

L’oggetto di questa guida è un paese, la cui bellezza, è stata scoperta dai turisti d’occidente in tempi abbastanza recenti. Stiamo parlando dello Sri Lanka, un luogo dalla ricchezza culturale e naturalistica straordinarie, eppure particolarmente a misura d’uomo. Sì, perché chi l’ha visitato ha affermato che, per vedere tutte le attrazioni principali, senza scendere a compromessi con il lusso e con qualche giornata dedicata a prendere il sole sulle spiagge del paese, siano possibili più o meno due settimane.

Insomma, è chiaro che lo Sri Lanka sia un paese madido di sfaccettature, da ammirare tutto d’un fiato. Quando si parte per una meta del genere, al di là delle dimensioni, occorre organizzare tutto nei minimi dettagli. In fin dei conti, si sta partendo alla volta di una terra particolarmente lontana. Per questo motivo, non si vorrà incappare neanche nel minimo imprevisto.

Si tratta, dunque, di un luogo da vivere strada dopo strada, scoprendolo da soli, in cerca di sé stessi, o in compagnia, magari aderendo a dei pacchetti di Viaggi di Gruppo in Sri Lanka organizzati da alcune agenzie. In ogni caso, in questa guida vogliamo fornirvi alcuni spunti utili per poter preparare al meglio la propria vacanza nel paese.

Organizzare un viaggio in Sri Lanka: informazioni preliminari

Quando si visitano paesi del genere, è bene sapere tutto ciò che può servire prima di partire. Iniziamo, dunque, dal clima, un concetto chiave per far sì che un itinerario del genere vada a buon fine. Lo Sri Lanka, comunque, giova di un clima tropicale, umido e caldo tutto l’anno, con due stagioni monsoniche. La prima avviene tra aprile e maggio, ma interessa solo il sud-ovest e l’entroterra, mentre la seconda avviene tra ottobre e dicembre e coinvolge l’intero paese, ad eccezion fatta per la nebbiosa Hill Country. Al di là di tutto, il clima srilankese si rivela particolarmente dinamico, quindi consigliamo di controllare progressivamente il meteo.

Per entrare nel paese occorre ottenere un visto, richiedibile tranquillamente in rete o direttamente in aeroporto all’arrivo. Vale 30 giorni ed il prezzo è di 35 dollari americani online e 30 in aeroporto. La valuta ufficiale è la rupia singalese, i soldi possono essere cambiati sia in banca che presso gioiellerie e case di cambio. Partendo con VISA sarà possibile fruire di tutti gli ATM dislocati sul territorio. Per quanto riguarda i metodi per spostarsi, il trasporto pubblico si rivela sorprendentemente efficiente, nonché accessibile. Infine, chi va in Sri Lanka lo fa per il relax, la natura e le tradizioni. Dal punto di vista consumistico, infatti, non si tratta del paese dello shopping, avendo ben poche proposte da offrire ai turisti sotto questo punto di vista. Consigliamo, in ultima istanza, di sottoscrivere una polizza assicurativa di viaggio.

Cosa vedere assolutamente

Ci sono dei must assoluti da non farsi scappare quando si viaggia in Sri Lanka. Innanzitutto, citiamo il villaggio di pescatori di Negombo, rilassante e particolarmente caratteristico, oltre che vicino all’aeroporto. Andiamo avanti con il sito archeologico di Anuradhapura, antica capitale dello Sri Lanka. È Patrimonio dell’Unesco e necessita di circa 6 ore per essere visitato integralmente.

La roccia di Sigiriya e le grotte di Dambulla distano circa un’ora l’una dalle altre e sono luoghi semplicemente magici in cui la natura regna incontrastata e che meritano assolutamente una visita. Kandy, poi, è la capitale culturale e spirituale del paese e fa da dimora allo Sri Dalada Maligawache, luogo che custodisce il dente del Buddha. Consigliamo, poi, il Paro Nazionale Gal Oya, poco turistico, ma ideale per chi adora le escursioni e Nuwara Eliya, ricca di esempi di architettura Vittoriana.