'Novel', apre il nuovo bar didattico dell'alberghiero Rosmini

Si chiama 'Novel' il nuovo bar didattico dell'alberghiero Rosmini di Domodossola. Un servizio rivolto agli ospiti esterni che va ad affiancare il ristorante scolastico 'Inizio', attivo già da qualche anno.

Un concept che unisce cultura, lettura e storie con l’offerta di drink classici o di tendenza e una vasta scelta di prodotti di caffetteria e tè dal mondo, tutti romanticamente serviti insieme agli incipit dei libri più famosi. Il locale è infatti è anche un punto di bookcrossing colmo di volumi della letteratura italiana e internazionale, da scambiare e sfogliare mentre si assapora una bevanda proposta dagli allievi dell'istituto. I “novelli baristi” del Rosmini aspettano i loro ospiti dal lunedì al giovedì per mostrargli ciò che stanno imparando e mettersi alla prova. Per quanto riguarda la lista, in costante aggiornamento, ogni giorno verrà proposto anche un prodotto da forno a sorpresa.

Il 'Novel' bar è attivo dalle ore 10.30 alle 11. Prenotazioni al numero 0324.482152 o alla email: inizio@alberghierorosmini.it