Chef Bartolucci celebra dieci anni alla Festa a Vico con un hamburger Ossolano

Per lo chef ossolano è una festa del buon cibo, una vetrina, un evento solidale, ma partecipare è anche una questione “affettiva”. Tra le centinaia di cuochi, provenienti da tutta Italia (e non solo), che tra il 9 e l’11 giugno animeranno la ventiduesima edizione della Festa a Vico, pur non provenendo da quell’area geografica Giorgio Bartolucci è quasi di casa. Il 2025 è il decimo anno che lo vede ospite della rassegna ideata da Gennaro Esposito, celebre chef due stelle Michelin del ristorante “Torre del Saracino” di Vico Equense (in provincia di Napoli) e inventore/promotore di questa kermesse gastronomica a fine benefico. “Questo è il mio decimo anno che sono onorato di ricevere l’invito. E non solo perché la Festa a Vico è qualcosa di enorme, ma anche e soprattutto per il vero affetto che mi lega a Gennaro Esposito”.