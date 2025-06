Debutta il “BacEno Tour”, il primo percorso enogastronomico itinerante tra le vie del paese

Una passeggiata tra le meraviglie di Baceno, scandita da sapori autentici, musica dal vivo e panorami che raccontano storie: è il cuore del “BacEno Tour”, il primo tour enogastronomico itinerante organizzato dalla Banda Musicale di Baceno insieme alla Pro Loco, in programma per la giornata di domenica 29 giugno 2025.

Un evento inedito e coinvolgente, che per la prima volta trasforma le vie e i borghi del paese in un percorso esperienziale, dove cultura e gastronomia si fondono in un’atmosfera di festa. Il “BacEno Tour” offrirà ai partecipanti una passeggiata di circa 2 km su un itinerario di media difficoltà, articolato in sei tappe che permetteranno di scoprire scorci suggestivi e angoli meno conosciuti di Baceno.

In ogni punto sosta, spazio alle eccellenze enogastronomiche del territorio: aperitivo, antipasto, primo, secondo, formaggi e dolce, tutti accompagnati da un calice di vino pensato per esaltare i sapori di ciascuna portata. A rendere l’esperienza ancora più speciale, la presenza di sei diversi gruppi musicali che si esibiranno dal vivo lungo il percorso, regalando un sottofondo musicale diverso a ogni piatto.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: valorizzare il territorio e le sue tradizioni, ma anche offrire un momento di socialità e condivisione che unisce tutte le età. L’accesso al tour è possibile solo tramite prenotazione online sul sito bacenotour.my.canva.site, con partenze scaglionate ogni 30 minuti a partire dalle ore 11:00.