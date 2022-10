Da Roma 8 milioni per le strade provinciali. Vitale: "Lana e Porini non dicono come li spenderanno"

Dal Governo quasi 8 milioni per le strade provinciali del Vco, ma in consiglio provinciale la minoranza non ottiene risposte su come saranno spesi.

"Nel corso della seduta del Consiglio Provinciale del 29 settembre abbiamo assistito a momenti di forte imbarazzo tra il Presidente Lana e il suo Vice intenti a dare risposte alle nostre domande in merito alla destinazione delle importanti risorse destinate dal Governo alla messa in sicurezza delle strade provinciali" sottolinea Emanuele Vitale Capogruppo Consiliare di Progetto Vco.

"Fin dall'insediamento dell'Amministrazione Lana chiediamo che vi sia un radicale cambio di metodo nell'impiego delle risorse della Provincia. Siano coinvolti i Sindaci e i Comuni, al fine di determinare le scelte di bilancio sui principali investimenti dell'Ente" continua Vitale. "Eppure, dopo aver blindato le risorse del 2023 per il ponte sull'Anza tra Piedimulera e Pieve Vergonte, nessuna ha saputo dirci quali altri interventi vedranno impiegate le risorse in arrivo da Roma" ha proseguito l'esponente dem.

"Il fastidio malcelato del consigliere delegato al Bilancio Albertella dimostra una divergenza sull'impiego di risorse che ancora subisce logiche di lotta Ossola-Verbano del tutto inutili. Siano subito coinvolti i sindaco, il tempo è scaduto" conclude Vitale.