Lupo, attività formativa per gestire i cani da guardiania

Coi lupi, è necessaria la convivenza. Ne sono fermamente convinti, da sempre, gli ambientalisti. Un po’ meno, invece, gli allevatori, che sono arrabbiati per gli attacchi subiti da greggi e animali al pascolo da parte del predatore. Per agevolare la convivenza tra uomo, lupo e bestiame ora nel Vco – dove la presenza del lupo è una realtà consolidata - si investe sui cani da guardiania, attraverso in un percorso formativo per conoscere e gestire i cani da protezione del bestiame.

Nell’Ambito del progetto Life Wolfalps Eu Life 18 Nat/It/000972, le aree protette dell’Ossola organizzeranno, il prossimo autunno, un corso formativo per conoscere, comprendere e integrare nel proprio contesto i cani da protezione del bestiame domestico.

«Il corso, di un’intera giornata, è rivolto – spiegano dalle Aree Protette - ad allevatori e proprietari di cani, educatori cinofili, veterinari e a tutti coloro che vogliono conoscere e approfondire le tematiche inerenti la storia del cane da protezione, le sue caratteristiche, il suo utilizzo e le buone pratiche per il suo allevamento, gestione e integrazione al lavoro».

Le tematiche affrontate dal programma saranno: l’allevamento e la gestione del cane da guardiania, esperienze dirette e confronto, domande e risposte.

«Per permetterci di organizzare al meglio il corso e definire le sedi di docenza, invitiamo gli interessati - fanno sapere dagli uffici delle Aree Protette dell’Ossola - alla preiscrizione compilando il modulo online presente sul sito dell'Aree Protette dell'Ossola, oppure scrivere a comunicazione@areeprotetteossola.it».