Ciss Ossola, un'operatrice da Premosello in servizio alla struttura per disabili

Si è svolta ieri l’assemblea del Consorzio intercomunale dei servizi sociali dell’Ossola. Cinque i punti all'ordine del giorno: tra questi il più rilevante la ratifica di una variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 effettuata dal consiglio di amministrazione del Ciss. La variazione riguarda la copertura della spesa per personale in comando. Un'operatrice socio sanitaria, infatti, dal comune di Premosello è stata assegnata a prestare servizio alla residenza assistenziale per disabili di piazza Orsi Mosè gestita dal Ciss Ossola.

“È a tutti nota – ha spiegato il presidente del Ciss Giorgio Vanni – la difficoltà a reperire personale sanitario, medici, infermieri, oss sia per le strutture ospedaliere che per le Rsa e per le strutture territoriali. Avevamo la carenza di due oss alla residenza assistenziale flessibile per disabili per i quali avevamo previsto la possibilità di fare il concorso. C'è stata la disponibilità di una dipendente comunale di Premosello con qualifica di oss a trasferirsi in accordo con il comune, per cui abbiamo quindi subito colto l'opportunità. Per l'altra oss e anche per educatori verrà effettuato un concorso”.

La ratifica è stata votata all'unanimità. Sempre durante l'assemblea sono stati discussi indirizzi in merito al contributo per l'assistenza ai minori a favore dei quali è stato disposto un provvedimento giudiziario. Ed è stato nominato Fulvio Tinelli, professionista di Grignasco, revisore dei conti del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola per il periodo 2025 - 2028.

Approvata, infine, la convenzione per la gestione del servizio tesoreria dell'ente dal 2025 al 2027che viene affidato al Banco Bpm S.p.a. L'assemblea è stata presieduta dal sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, accanto a lui il presidente del Ciss Giorgio Vanni e la sostituta del direttore Sonia Manini.