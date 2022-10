Puliamo i Parchi: raccolti rifiuti in val Buscagna, alpe Devero e valle Antrona

Puliamo i Parchi è la giornata che si è svolta il 4 ottobre in occasione della Settimana della Sostenibilità Ambientale. L'iniziativa ha visto la collaborazione tra le Aree Protette dell’Ossola e gli alunni delle classi 4° e 5° della scuola Primaria di Baceno e dell’Istituto IPSARS Fobelli di Crodo per raccogliere i rifiuti in Val Buscagna, all’alpe Devero, a Crampiolo e in Valle Antrona, lungo giro del lago.

“In Val Buscagna -sottolineano gli organizzatori- sono stati soltanto trovati due sacchi di rifiuti, non essendo una delle zone più frequentate del Parco. Gli alunni che si sono occupati della zona dell’alpe Devero e Crampiolo hanno invece chiuso molti sacchi. I rifiuti più comuni sono carte di snack, bottigliette di plastica, mascherine e sacchetti di plastica per la raccolta di escrementi di cane, mozziconi di sigaretta e fazzoletti di carta”.

“Abbiamo svolto questa attività con la scuola per dare un aiuto ai ragazzi nell’educazione ambientale e nella speranza che le persone che quel giorno erano nel Parco, vedendoci, abbiano capito e facciano lo stesso: agire per il bene comune” spiega Isabella Caronte, una delle insegnanti accompagnatrici.

“La comunicazione legata all’attenzione all’ambiente comincia a dare degli effetti positivi, crediamo e speriamo anche grazie a questa iniziativa di raccolta rifiuti, che viene effettuata già dal terzo anno”, afferma Vittoria Riboni, Presidente delle Aree Protette dell’Ossola. “Il giro del lago di Antrona, infatti, è risultato più pulito rispetto all’anno scorso; qui sono stati trovati soltanto oggetti piccoli, eccetto per qualche lattina e pezzi di metallo, per esempio una parte di macchina da caffè”.

In totale sono stati raccolti 15 kg di materiale, senza materiali ingombranti, a differenza di quanto accaduto negli anni passati.

Il risultato della giornata sarà prossimamemte raccolto in un video, visibile sulla pagina Fb dei parchi ossolani.