Assicurazione auto con scatola nera: come funziona e quali sono i vantaggi

Al giorno d’oggi sono sempre di più gli italiani che scelgono di installare sulla propria vettura la cosiddetta black box ossia la scatola nera: un dispositivo satellitare che molte assicurazioni auto propongono in abbinamento alla polizza. Si tratta di un’opzione che effettivamente vale la pena prendere in considerazione, in quanto la scatola nera offre diversi vantaggi.

Vediamo dunque insieme in cosa consiste un’assicurazione auto con un dispositivo satellitare, per quale motivo è sempre più diffusa e quali reali vantaggi è in grado di offrire.

Assicurazione auto con scatola nera: come funziona

L’assicurazione auto con dispositivo satellitare o scatola nera prevede sostanzialmente l’installazione della black box a bordo del veicolo. Questa viene effettuata in molti casi gratuitamente, presso un centro convenzionato con la Compagnia assicurativa e non prevede alcun disagio. Una volta che la scatola nera è stata installata sul proprio veicolo, è possibile usufruire di vari servizi legati,, appunto al dispositivo satellitare.

La black box, infatti, non si limita a registrare la posizione della vettura grazie appunto al GPS incorporato ma fa molto di più. È in grado, ad esempio, di fornire informazioni dettagliate sulla velocità e sullo stile di guida, sui km percorsi, sui tragitti compiuti, ma anche sull’effettiva dinamica di un incidente nell’eventualità. Le black box più evolute funzionano anche come veri e propri dispositivi antifurto e vivavoce bluetooth, consentendo di comunicare con la centrale operativa in modo semplice ed immediato in caso di necessità.

Quali sono i vantaggi dell’assicurazione auto con scatola nera

L’assicurazione auto con scatola nera viene oggi scelta da moltissimi italiani, proprio perché i vantaggi che si possono ottenere sono diversi. Vediamo brevemente insieme quelli più rilevanti.

Maggiore sicurezza per il veicolo

Come abbiamo accennato, la scatola nera funziona come una sorta di dispositivo antifurto e permette dunque di proteggere il proprio veicolo. Qualora l’auto dovesse spostarsi, è possibile ricevere una notifica in tempo reale e conoscere l’esatta posizione della vettura. In alcuni casi, lo stesso dispositivo emette un suono di allerta per disincentivare eventuali malintenzionati.

Assistenza più efficiente ed immediata

Grazie alla scatola nera, specialmente se si opta per i dispositivi bluetooth che vengono montati all’interno dell’abitacolo, è possibile ottenere assistenza efficiente ed immediata dalla centrale operativa. Il tutto, senza dover comunicare la propria posizione (che viene rilevata in automatico grazie al GPS).

Prove valide in caso di controversie

L’utilità della scatola nera è evidente anche nel caso ci si trovasse coinvolti in un sinistro e non si avesse alcuna colpa. Nell’eventualità di controversie con le altre parti, i dati registrati dalla scatola nera permettono di ricostruire la dinamica dell’incidente e possono rappresentare delle prove valide.

Maggiore personalizzazione del pacchetto assicurativo

La scatola nera è utile anche per personalizzare al meglio il pacchetto assicurativo, in base allo stile di guida del conducente, del numero di km percorsi ogni anno e via dicendo. Tutti dettagli che possono fare la differenza e che vengono registrati proprio grazie a questo dispositivo, che non crea alcun disturbo ed è assolutamente discreto.