Le elementari Milani cercano giochi da tavolo per i bambini del pre scuola

Le scuole Milani lanciano una raccolta di giochi da tavolo da utilizzare durante il pre scuola dei bambini della primaria. Invitano coloro che hanno nei cassetti e negli armadi giochi da tavolo che non utilizzano più, a donarli alla scuola per favorire la crescita di altre persone.

"L'anno scorso abbiamo iniziato il servizio pre scuola un po' in sordina – spiega la dirigente scolastica Patrizia Taglianetti – , quest'anno i bambini del pre scuola sono 25. Il servizio sta prendendo piede. Abbiamo anche ampliato la fascia oraria, anziché aprire la scuola alle 7.55 apriamo i cancelli già alle 7.45 per venire incontro alle esigenze di genitori, in particolare frontalieri e medici. Abbiamo pensato di impegnare i bambini a scuola, in attesa dell'inizio dell'orario delle lezioni che è alle 8.20, in maniera rilassata”.

La scuola vede nei giochi da tavolo non solo un' alternativa ai giochi elettronici, ma una forma di didattica innovativa e coinvolgente che trasforma i giochi in efficaci strumenti per allenare la mente.

"L’uso dei giochi da tavolo per sviluppare competenze può essere considerato una forma di didattica innovativa, perché: è un’attività pratica che consente di acquisire esperienza e abilità con l’esercizio; accoglie la differenza come valore, considerandola prima dell’attività, così da personalizzarla in modo che ognuno possa esercitare al massimo le proprie competenze e divertirsi. Si basa sulla collaborazione, perché gli alunni partecipano all'attività sempre in coppia o in piccolo gruppo, compiendo riflessioni e prendendo decisioni condivise; promuove la creatività, stimolando gli alunni giocatori a trovare nuove vie per raggiungere i propri obiettivi” conclude Patrizia Taglianetti.