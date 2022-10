 Peculiarità dell’attività del bookmaker in Italia

Tantissimi siti di sport, in particolare bookmaker Non AAMS , tradizionalmente prendono denaro in base ai risultati diversi in un evento e poi pagano denaro a coloro che hanno previsto correttamente il risultato, ossia con una puntata a quota fissa , pur mantenendo un piccolo vantaggio a favore. Una sportbook, in sostanza, è un'azienda che offre la possibilità alle persone di effettuare scommesse su vari avvenimenti, principalmente sportivi, prevedendo i risultati. Premesso ciò, vediamo quali sono le peculiarità dell’attività dei bookmaker in Italia e cosa offrono agli utenti interessati.

Come funzionano i siti scommesse?

Tantissime società di scommesse funzionano esattamente come tante agenzie terrestri, ma con una differenza sostanziale; infatti, le varie tipologie di scommesse sono molte di più e l’utente ha la possibilità di accedere a periodiche promozioni e ottenere bonus facilmente. Per utilizzare un sito di scommesse è però necessario creare un conto gioco ed effettuare un primo deposito. Alcuni dei più noti siti in questo frangente premia il nuovo iscritto con un sostanzioso bonus di benvenuto. A tale proposito ne approfittiamo per informarvi della Riapertura del Casinò di Campione d’Italia che è da sempre uno dei fiori all’occhiello del nostro paese.

Quali agenzie di scommesse sono legali per gli italiani?

Sul territorio italiano moltissime agenzie delle scommesse sportive legali, ossia quelle regolarmente riconosciute dalla ADM, sono tante e ognuna è in grado di fornire un’ottima esperienza utente. Premesso ciò, di seguito abbiamo preparato un elenco dei migliori siti scommesse italiani e in possesso di licenza ADM.

Prima di trovare il migliore, ricorda che ognuna delle scommesse non garantisce alcuna vincita sicura e che un tuo atteggiamento responsabile è una priorità se vuoi divertirti senza diventarne dipendente. Detto ciò, come poc'anzi accennato, ecco un elenco con le migliori agenzie di scommesse legali sul territorio italiano:

Come hai notato questa lista comprende solo agenzie di scommesse italiane con licenza ADM (ex AAMS). Se, tuttavia, hai deciso di puntare su siti esteri, allora prova Rabona casinò Non AAMS che è in grado di garantirti quote di alto livello e promozioni eccellenti.

Come valutare l’operatore ideale tra tutti i siti AAMS/ADM?

Il numero di siti di scommesse presenti sul mercato è molto alto quindi avrai l’imbarazzo in termini di scelta. I siti di scommesse ad essi correlati tuttavia, non redistribuiscono tutto il denaro derivante dalle tue puntate su un singolo evento, bensì ne trattengono qualche percentuale come profitto. Detto ciò, va aggiunto che anche tanti bookmaker Non AAMS se ben scelti sono in grado di garantirti palinsesti molto ricchi e ottimi valori di RTP (ritorno al giocatore), quindi avrai maggiori possibilità di incassare buone cifre se indovini i pronostici di una puntata singola o multipla che sia. Premesso ciò, per scegliere quello ideale tra vari siti ADM ti conviene verificare se è in grado di garantirti alcuni importanti fattori di seguito elencati.

Come valutare i siti scommesse AAMS in Italia

A prescindere dai suddetti fondamentali fattori, se decidi di optare per un sito di bet, ti conviene valutare ulteriormente alcuni parametri che un allibratore deve rispettare. In primis, va detto che tutti i siti autorizzati AAMS/ADM vengono da noi considerati come affidabili e ciò a seguito di accurate analisi dei nostri esperti, che mirano a scoprire su quali mercati operano, come si presentano le quotazioni sui palinsesti e tanto altro ancora che di seguito ti elenchiamo:

Sistemi di sicurezza adottati dai bookmaker

Molte industrie cercano di rendere sicuri i siti web ma nessuna si prende più cura di proteggere gli utenti che optano per il gioco d'azzardo. Inoltre, va aggiunto che con hacker e criminali informatici che stanno diventando sempre più sofisticati e utilizzano tecniche varie non sorprende, che tanti siti di scommesse stiano adottando sistemi di salvaguardia tecnologicamente avanzati. Se quindi sei interessato a investire del denaro su piattaforme di scommesse, allora devi sapere che tantissimi casinò hanno un track record eccezionale quando si tratta di prevenire perdite dovute a criminalità informatica. Tra l'altro, nel momento in cui fanno esplicita richiesta di licenza operativa, i siti di scommesse compresi quelli dei bookmaker Non AAMS devono soddisfare diversi criteri e la chiave è di essere in grado di dimostrare sicuro il loro sito. Tanti proprietari utilizzano la crittografia a 128 bit che è teoricamente indistruttibile oltre ai backup remoti di dati e di informazioni varie. Ciò significa che, se dovessero diventare vittime di un crimine informatico e molti dati dovessero finire per essere portati offline, sararebbero comunque protetti.

Domande frequenti legate a siti di scommesse

D:Alcune quotazioni di un Bookmaker variano?

R: Tante quotazioni di avvenimenti sportivi tipo calcio, per un particolare evento talvolta cambiano a causa di imprevisti. Tuttavia, dopo che la tua puntata è stata piazzata, non puoi cambiarla, indipendentemente da ciò che accadrà successivamente. In caso di annullamento definitivo dell’evento che hai pronosticato avrai tuttavia diritto al rimborso, mentre se la giocata è multipla ti sarà calcolato a 1.00 e quindi influirà sulla potenziale vincita iniziale.

D:Ci sono diversi tipi di quote?

R: Moltissime quotazioni decimali (note anche come europee) rappresentano la forma più comune tra quelle dell'Europa continentale. Tuttavia, le quotazioni di avvenimenti sportivi sono espresse in diversi modi, infatti le europee sono diverse da quelle americane o britanniche (quote frazionarie).

D:C'è un segreto per fare soldi con le scommesse?

R:L'arte della scommessa consiste nello scoprire se alcune quote di un bookmakers riflettono o meno la probabilità che un evento accada. Uno scommettitore può tuttavia vincere, se la sua percentuale di successo nelle scommesse è migliore di quanto le probabilità di queste sembrerebbero suggerire.

Conclusioni

Tantissimi siti di scommesse sportive italiani oggi sono considerati tra quelli più affidabili grazie a una licenza ottenuta dall’ente regolatore ADM. Un’eccezione è tuttavia quella di alcuni siti non AAMS che seppur non regolamentati dal suddetto ente nazionale di controllo, vantano una buona reputazione nel panorama dei giochi da casinò. Da ciò si evince che conoscere a fondo i proprietari dei siti di scommesse, può rivelarsi un ottimo modo per giocare su un sito serio e affidabile.

