Il Gruppo Altair sbarca in Liguria, gestirà il nuovo Tempio Crematorio di Sanremo

E’ stata fissata per il 21 ottobre alle ore 10.30 l’inaugurazione del nuovo Tempio Crematorio di Sanremo realizzato presso il cimitero di via Armea.

Sono in corso in questi giorni le operazioni preliminari di messa in esercizio dell’impianto realizzato dalla società concessionaria Thymamai srl, partecipata dalla Giò Costruzioni srl di Sanremo e dalla Altair Funeral srl di Bologna.

“Siamo finalmente arrivati al momento di presentare alla comunità sanremese ed agli operatori del settore il risultato di una procedura durata anni – affermano dalla società Thymamai srl -: il nuovo Tempio Crematorio di Sanremo potrà offrire servizi di alto livello ed evitare lunghe trasferte per famiglie e dolenti alla ricerca di un impianto in grado di accogliere il loro caro”.

La nuova struttura è dotata di due linee di cremazione, di un’ampia sala del commiato nella quale sarà possibile svolgere cerimonie personalizzate alla presenza eventuale di cerimoniere e di un musicista, di una sala per la cerimonia di riconsegna delle urne e di tutti i locali tecnici ed amministrativi utili ad offrire un servizio rapido ed efficiente.

Il personale impiegato nella struttura ha svolto un intenso programma di formazione nelle strutture del Gruppo Altair dislocate su tutto il territorio nazionale al fine di garantire un elevato livello di professionalità sin dai primi giorni di attività.