l Piemonte attuerà progetti per supportare gli studenti plusdotati

La Regione Piemonte è concorde: gli studenti più dotati debbono essere riconosciuti come destinatari di specifici progetti e azioni volte a garantirne la piena integrazione scolastica e valorizzarne il talento.



E’ quanto emerge dalla seduta della Sesta Commissione, presieduta da Davide Nicco, che quest’oggi ha svolto la discussione generale sulla proposta di legge presentata da Raffaele Gallo (PD) che va a modificare la legge regionale 28/2007 su Istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa.



Il provvedimento, che ha trovato concordi tutte le parti politiche, ora sarà oggetto di ulteriori approfondimenti con la Giunta prima di passare all’esame dell’articolato.

“Con questa legge vogliamo dare copertura normativa in Piemonte a un fenomeno che riguarda l’8 per cento degli studenti italiani - spiega il primo firmatario - ma che spesso non viene riconosciuto, con il rischio di generare nei ragazzi con alto quoziente intellettivo forme di disagio sociale”.

“Inoltre – ha aggiunto Gallo – vogliamo stimolare l’approvazione di linee guida nazionali che riconoscano i ragazzi plusdotati e ne favoriscano l’inclusione anche attraverso un’offerta didattica qualificata. La norma stanzia inoltre risorse a partire dal 2023 per formare i docenti e informare e sensibilizzare sul tema, in modo da aiutare le famiglie a riconoscere le peculiarità della plusdotazione nei propri figli”.

Carlo Riva Vercellotti (FdI) e lo stesso Gallo sono stati nominati relatori del provvedimento rispettivamente per maggioranza e opposizione.