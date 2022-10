Un seminario sui nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro

‘’Decreto trasparenza. Semplificazione o ulteriori incertezze?!’’. E’ il tiolo del seminario organizzato dall’Unione Industriale di Verbania, in programma martedì 18 ottobre alle 9,30. E’ riservato alle aziende associate. ‘’Il 13 agosto è entrato in vigore il Decreto trasparenza che introduce nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro nei confronti del lavoratore – dice una nota dell’Unione Industriale – e l’impatto delle novità previste + di notevole rilevanza per i datori di lavoro’’.

Nel corso del seminario verranno analizzati gli aspetti più importanti del decreto. Le aziende interessate all’incontro, che si terrà sulla piattaforma Zoom, devono confermare la partecipazione a Unione Industriale Vco al numero 0323-403100 o alla mail segreteria@uivco.vb.it