Secondo segno positivo consecutivo per il mercato dell’auto

Mercato delle auto in Piemonte: anche il Vco in ripresa. Sono 110.976 le auto immatricolate – secondo gli ultimi dati del ministero dei Trasporti – nel mese di settembre, il 5,4% in più dello stesso mese del 2021. Nei nove mesi le immatricolazioni sono complessivamente 976.055, in calo del 16,27% sull’analogo periodo dello scorso anno.

In questo quadro anche la provincia del Vco, dopo mesi con il segno meno, dà incoraggianti segnali di ripresa. In linea più generale, il Gruppo Stellantis, vero e proprio motore dell’intero settore, ha immatricolato a settembre in Italia 35.527 auto, il 6,5% in più dello stesso mese del 2021. La quota sale dal 31,7% al 32%. Nei nove mesi le immatricolazioni del gruppo sono in tutto 353.360, in calo del 20,8% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota che scende dal 38,3% al 36,2%.