Blu Service, dopo l'incontro in Prefettura Bialetti lascia aperto uno spiraglio

I licenziamenti restano, ma Bialetti lascia aperta la porta..... I sindacati usciti dopo quasi due ore di incontro con il prefetto Formiglio non si ritengono soddisfatti.



"Avevamo chiesto l'immediata revoca dei licenziamenti – spiega Michele Piffero della Filcams Cgil No-Vco – anche in relazione alla procedura aperta dall'azienda che presentava delle anomalie”. “Abbiamo portato le nostre istanze e abbiamo chiesto chiarezza e responsabilità per salvare i posti di lavoro” prosegue Piffero, presente all'incontro insieme al collega Guaschino di Fisascat Cisl Piemonte Orientale.

“L'unico spiraglio è stata la disponibilità di Bialetti a sedersi ad un tavolo” spiega ancora Michele Piffero. “Bialetti potrebbe valutare proseguo della commessa a Blu Service dopo il 31 dicembre”. “Noi continuiamo lo stato agitazione e decideremo con i lavoratori come proseguire” conclude Piffero.