Nuovi fondi ricostruzione post alluvione al Vco, soddisfazione della Lega

“La difesa del suolo rappresenta una delle priorità di questa amministrazione a maggioranza Lega e per questo motivo accolgo con soddisfazione l’ulteriore stanziamento di oltre 6,5 milioni verso i territori piemontesi per mettere in sicurezza tutti quei Comuni che hanno subito danni dall’evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020. Al Vco, particolarmente fragile per quanto concerne la morfologia, andrà oltre un milione di euro”. Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, all’indomani dei nuovi interventi post alluvione destinati al superamento dell’emergenza.

Nel Vco si eseguiranno 11 opere allo scopo di mitigare il rischio idrogeologico e rendere funzionali le infrastrutture pubbliche che erano state danneggiate dall’eccezionale evento atmosferico. Si interverrà ad Arizzano (sul rio S. Rocco), Bannio Anzino (sul torrente Anza), Bognanco (strada in frazione Pizzanco), Ceppo Morelli (sul ponte pedonale in località Campioli), Druogno (sul rio Sasseglio), Germagno (al cimitero), Gravellona Toce (sul rio Cirisolo), Macugnaga (sulla strada in località Fornarelli), Malesco (sul torrente Loana), Quarna Sotto (in via Varallo) e a Re (sulla strada in località Olgia).

In complesso, con gli stanziamenti precedenti, si arriva ad oltre 150 milioni di euro per le aree del Piemonte che, due anni fa, erano andate devastate. Nei giorni scorsi, va ricordato, grazie alla legge 38/78 erano stati destinati al Vco - sempre dall’amministrazione regionale - quasi 145 mila euro per cinque interventi di messa in sicurezza ad Arola, Cannobio, Crevola, Madonna del Sasso e Varzo.