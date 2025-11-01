Gli assessori regionali di Fratelli d'Italia chiedono il ritiro di Diario Amico

In qualità di Assessori regionali all’Istruzione, alla Sanità e all’Agricoltura desideriamo intervenire sulla recente pubblicazione del diario scolastico distribuito nell’ambito del territorio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, che ha suscitato legittime preoccupazioni nel mondo dell’agricoltura e dell’allevamento. ￼



Il nostro impegno è chiaro: siamo custodi del benessere animale, della salute pubblica e del valore sociale della filiera agricola e zootecnica. Gli allevatori e gli agricoltori non sono semplicemente operatori economici – sono custodi del territorio, protagonisti della cura, della gestione e della valorizzazione delle nostre valli, dei pascoli e dei sistemi rurali che costituiscono l’identità del Piemonte.



Assicuriamo che la Regione riconosce pienamente questo ruolo strategico. La sfida che abbiamo davanti è duplice. Da un lato preservare la tradizione e il legame con il territorio: valorizzare le comunità montane, gli alpeggi, le produzioni di qualità, la biodiversità. Dall’altro promuovere una visione di futuro in cui agricoltura, allevamento e sanità pubblica operino insieme con rigore, sostenibilità e responsabilità.



Quanto riportato nel diario scolastico, che attribuisce agli allevatori frasi come “siamo ladri” o suggerisce in modo generalizzato la necessità di passare a latte vegetale, rappresenta una forma di estremismo ideologico che non tiene conto della complessità reale del mondo agricolo, né del rispetto dovuto alle famiglie che lavorano ogni giorno. ￼



Rifiutiamo con fermezza che nelle scuole si propaghino messaggi che sviliscano questa comunità e che orientino i giovani mediante un linguaggio polarizzato privo di equilibrio. Le nostre scuole devono educare alla conoscenza, al rispetto e all’inclusione, non alla contrapposizione ideologica.



Invitiamo gli enti competenti a riesaminare i contenuti formativi distribuiti nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le categorie agricole e zootecniche, per garantire che il rispetto per il territorio, per gli animali e per chi si impegna ogni giorno nella cura della montagna e delle campagne sia pienamente tutelato.



Infine, facciamo appello a tutti i soggetti del sistema – istituzioni, associazioni agricole, scuole e famiglie – affinché lavorino in sinergia. Insieme possiamo vincere questa sfida: far convivere tradizione, innovazione, benessere animale e sviluppo sostenibile del territorio piemontese. Rifuggiamo ogni forma di estremismo che si vorrebbe inculcare nei bambini.



Elena Chiorino

Vicepresidente e Assessore istruzione



Federico Riboldi

Assessore alla Sanità



Paolo Bongioanni

Assessore all’Agricoltura



Regione Piemonte