Forza Italia Giovani Piemonte rinnova la segreteria regionale

Nella nuova sede regionale di Forza Italia Piemonte, a Torino, si è svolta la presentazione della rinnovata Segreteria Regionale dei Giovani di Forza Italia, alla presenza del Ministro e Segretario Regionale Paolo Zangrillo, del Vice Segretario Senatore Roberto Rosso, del Capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e del Segretario Nazionale dei Giovani Simone Leoni.

L’incontro, coordinato dalla neo Segretaria Regionale Maria Vittoria Marocco, ha riunito numerosi giovani amministratori, militanti e rappresentanti locali provenienti da tutte le province piemontesi, segnando l’avvio di una nuova fase di rilancio e apertura del movimento giovanile azzurro sul territorio.

Tra le nomine ufficializzate spicca la riconferma di Samuele Sergio D’Alessandro come Segretario Provinciale dei Giovani del Verbano Cusio Ossola, riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni per rafforzare la presenza e il radicamento di Forza Italia nei territori del VCO.

“Ringrazio la dirigenza regionale e nazionale per la fiducia rinnovata – ha dichiarato D’Alessandro – e in particolare i giovani del VCO e i segretari piemontesi, uscenti ed entranti, Ludovico Seppilli e Maria Vittoria Marocco, per aver creduto in un percorso costruito passo dopo passo, con passione e concretezza. Questa riconferma è il segno che la buona politica premia chi si impegna davvero.”

Il giovane dirigente ha sottolineato anche il valore della politica di prossimità: “Il mio ruolo di consigliere comunale di opposizione a Verbania è stato riconosciuto come esempio di presenza, coerenza e lavoro quotidiano per la comunità. Forza Italia deve continuare a crescere partendo da qui: dall’impegno autentico e vicino alle persone.”

D’Alessandro ha infine rivolto un appello ai giovani amministratori locali: “Nei prossimi mesi voglio coinvolgere nuovi volti, talenti e energie che credono nei valori liberali, nella meritocrazia e nella responsabilità. Ai giovani consiglieri e amministratori che condividono questi principi dico: contattatemi per costruire insieme la prossima generazione di protagonisti del territorio.”