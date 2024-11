Denunciati otto automobilisti per guida in stato di ebrezza durante il weekend di halloween

I carabinieri del Comando Provinciale di Verbania anche nell'ultimo fine settimana, coincidente con il ponte per la festività di Ognissanti, ha effettuato i consueti controlli sulle principali arterie stradali della provincia al fine di contrastare il fenomeno delle guide in stato di ebrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti.

Sono complessivamente 8 le persone denunciate nel corso dei controlli con altrettanti patenti di guida ritirare, mentre 3 sono le persone trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Un'automobilista in Ossola invece è stata sorpresa alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico pari a 2,59 g/l, anche per lei è scattata la denuncia penale con il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Un altro soggetto fermato durate i controlli si è rifiutato di sottoporsi alla prova per verificare se fosse alla guida in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti e durante le fasi del controllo è stato trovato in possesso di 0,40 grammi di cocaina. Anche per lui è scattata la denuncia penale con il ritiro della patente di guida per il rifiuto. Inoltre, insieme ad altri due soggetti controllati e trovati rispettivamente con 0,50 grammi di hashish e 0,36 gr di cocaina, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.