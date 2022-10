Allontanamento Zero, chiesto il "contingentamento": volano gli stracci in Consiglio regionale

Volano gli stracci tra maggioranza e opposizione attorno al Disegno di Legge Allontanamento Zero. Per aggirare l'ostruzionismo di delle minoranze, dopo una capigruppo a dir poco infuocata, il presidente Stefano Allasia ha infatti disposto il "contingentamento", tecnicismo del regolamento mirato a "stringere i tempi" del dibattito in aula, per arrivare più velocemente alla votazione di un provvedimento.

Gallo (Pd): "Così si mette un bavaglio alle opposizioni"

Una mossa lecita, che ha però mandato su tutte le furie le minoranze. "Contingentamento? E' il bavaglio alle opposizioni, ma statene certi: quando torneremo a governare nel 2024, cancelleremo il provvedimento e modificheremo la legge" ha affermato il capogruppo Pd Raffaele Gallo. Dello stesso parere la collega Sarah Disabato (M5s): "Incassiamo l'ennesimo bavaglio, state in silenzio e imbavagliate chi ha qualcosa da dire: non avete alcuna argomentazione per portare a casa le vostre leggi. Vergogna".

"E' vergognoso, dietro a questi emendamenti c'era un lungo lavoro: non state contingentando noi, ma chiudendo le porte al dialogo con la società civile piemontese" ha attaccato Monica Canalis (Pd).

“La maggioranza blinda il ddl ‘Allontanamento zero’ con il contingentamento dei lavori d'aula, un segnale di indisponibilità a modificare e migliorare il testo e di chiusura totale non solo nei confronti del dibattito consiliare, ma soprattutto verso le tante osservazioni presentate da sindaci, associazioni, famiglie affidatarie, professionisti, che in questi anni hanno espresso preoccupazione per un disegno di legge che rischia di danneggiare proprio i più vulnerabili, i minori che si sostiene di voler porre al centro”, dichiara la Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Silvana Accossato.

Bongioanni (FdI): "Tornerete a vincere nel 2034"

A Paolo Bongioanni, capogruppo di Fratelli d'Italia, il compito di rispondere per tutta la coalizione di centrodestra: "La maggioranza del consiglio regionale è la maggioranza dei piemontesi, c'è un motivo se siamo seduti da questa parte dell'aula. Voi di nuovo al Governo del Piemonte? Guardando i dati delle elezioni del 25 settembre, forse accadrà nel 2034".