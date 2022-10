Contro la Pro Novara un altro esame per la Juventus Domo

Per le due ossolane di Promozione pare che gli esami non finiscano mai.

Il Piedimulera, dopo a vittoria nel derby, è chiamato ad una partita difficile nel Vercellese. I gialloblù (8 punti) giocheranno sul campo del Trino, che ha un punto in meno in classifica. In casa i vercellesi hanno raccolto una vittoria (con la Juventus Domo) e una sconfitta (contro l’Arona); arrivano dal ko di domenica a Omegna. Per Ceschi e compagni è importante porta via punti.

La Juventus Domo invece ha un’altra gatta da pelare: la Pro Novara. Gli ospiti non hanno mai perso in campionato e sono secondi in classifica, ma soprattutto vantano il miglior attacco del girone con 19 reti realizzate, una media di 3,1 reti a partita.

La truppa di Nino deve fare di necessità virtù e dopo la non bella prova di domenica non ha altra via d’uscita che rimboccarsi le maniche. La classifica è anemica perché dietro c’è solo il fanalino Vigliano.

Classifica: Bellinzago 16; Pro Novara 14; Arona 12; Omegna 11; Bianzè 10; Chiavazzese 9; Piedimulera, Ceversama, Fulgor Valdengo 8; Valduggia, Trino, Sparta Novara 7; Feriolo, Varallo 5; Juventus Domo 4; Vigliano 1.