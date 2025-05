Una giornata di sport e amicizia a Premosello

Sarà una giornata di sport e amicizia quella organizzata dal Torino Club Vittorio Pozzo di Premosello Chiovenda e dall’associazione Ossola Amica dell'Ugi, in programma sabato 31 maggio. In quella giornata, infatti, si disputerà un quadrangolare di calcio tra le squadre Vogogna, Fomarco, Gravellona e Ornavassese, che si contenderanno il Trofeo Mario Bonacini.

"Non ci sarà solo calcio, ma anche tante iniziative collaterali – spiega Damiano Bassi, presidente dell'Ossola Amica dell'Ugi – Siamo felici di poter allargare le nostre collaborazioni e lavorare con il Torino Club per organizzare questa giornata, che prevede anche musica, laboratori per i bambini e, la sera, il 'Risotto granata'. Tutti insieme poi assisteremo sul maxi schermo alla finale di Champions".

arte del ricavato della giornata di festa sarà devoluto a Ossola Amica dell'Ugi per il progetto dedicato allo sport.