Prima Categoria, domani il Gravellona San Pietro può festeggiare

Si gioca domenica la seconda partita della seconda fase dei playoff di Prima Categoria, che designerà le ultime quattro squadre promosse in Promozione. Ricordiamo che le prime due classificate del quadrangolare, dove è impegnato il Gravellona San Pietro, saliranno direttamente in Promozione, mentre la terza avrà un’ulteriore possibilità di essere promossa, affrontando nello spareggio la seconda classificata del triangolare.

Gli arancioneri sono i portacolori del nostro territorio, in un girone con tre squadre della provincia di Torino, e domenica saranno di scena sul campo del Pianezza, in un match che potrebbe significare molto per il sodalizio tocense.

Gli uomini di Agostini hanno vinto nettamente la prima partita, rifilando un perentorio 3-0 al Banchette Colleretto, e si trovano in vetta al girone insieme alla Sportiva Nolese, ma con una migliore differenza reti: questo significa che una vittoria proietterebbe il Gravellona nella categoria superiore, a meno che il Banchette Colleretto non riesca a superare la Sportiva Nolese, rendendo possibile un arrivo a pari punti tra tre squadre. Il Pianezza però dovrà a sua volta cercare la vittoria, per non essere eliminato anzitempo dalla corsa alle prime posizioni. Fischio d’inizio alle ore 16.