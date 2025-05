Prima Categoria, scatta la seconda fase: il Gravellona San Pietro vuole la Promozione

Inizia domenica la seconda fase dei playoff di Prima Categoria, che coinvolgerà le vincenti dei playoff dei sette gironi piemontesi, suddivise in un quadrangolare e in un triangolare, con gare di sola andata. Le prime due classificate del quadrangolare e la vincente del triangolare saliranno direttamente in Promozione, mentre la terza classificata del quadrangolare e la seconda del triangolare daranno vita ad uno spareggio, da cui scaturirà l’ultima squadra promossa.

Il Gravellona San Pietro è stato inserito nel quadrangolare, insieme a tre squadre della provincia di Torino, vincitrici rispettivamente dei gironi B, C e D: Banchette Colleretto, Sportiva Nolese e Pianezza. La prima partita per gli arancioneri sarà domenica al “Boroli” contro il Banchette Colleretto, seguiranno poi la trasferta in casa del Pianezza e la sfida con la Sportiva Nolese in campo neutro.

Gli uomini di Agostini arrivano a questa fase finale dopo avere eliminato Cannobiese e Bagnella nei playoff del girone, e sono fiduciosi di potere fare bene: sicuramente la gara in casa sarà molto importante per mettere subito in discesa il cammino verso la Promozione.

Per la Terza Categoria, ultima partita della seconda fase playoff per la Pregliese. Gli uomini di Lipari, che nelle prime due partite del quadrangolare hanno ottenuto una sconfitta contro il Rocca Grimalda e una vittoria contro il San Rocco, sfideranno sul neutro di Lumellogno gli alessandrini del Luese Cuccaro, che sono ormai fuori dai giochi. Per i gialloverdi serve vincere e sperare che il San Rocco batta il Rocca Grimalda nell’altra sfida, a quel punto ci sarebbe da valutare la miglior differenza reti tra le tre squadre a quota sei punti per determinare la vincente del girone.

Per tutte le partite dei playoff fischio d’inizio alle ore 16.