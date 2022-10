Don Barone contro i testi dei rapper: “Ma i genitori dei ragazzi ascoltano i contenuti delle canzoni?”

Durante l'omelia per l'inizio dei festeggiamenti per i 50 anni dell'oratorio del Sacro Cuore di Domodossola il parroco, e vicario episcopale per l'Ossola, don Vincenzo Barone ha usato parole forti per esprimere critiche sui messaggi non adeguati che arrivano ai giovani dai rapper.

“Mai come oggi – ha detto don Barone - abbiamo bisogno di recuperare i valori importanti per la crescita umana e spirituale dei nostri ragazzi. Sono rimasto scandalizzato da concerti di rapper che si svolgono anche nel nostro territorio. Sono andato su internet a leggere i testi. Mi chiedo: ma i genitori dei ragazzi di seconda e terza media che mandano i figli ai concerti leggono i testi delle loro canzoni? Condividono il loro pensiero? Noi sacerdoti, i catechisti, le catechiste, i genitori abbiamo un compito importante e certo è difficile far passare certi valori quando attorno a noi si parla d'altro. Occorre cambiare mentalità e passare dall'oratorio come struttura certamente importante, a come comunità educante è un grande sforzo perchè siamo chiamati a portare il vangelo dove siamo”.

Secondo il parroco di fronte ai cinquant'anni di storia dell'oratorio occorre sentire che ogni luogo è oratorio. “In ogni luogo – ha detto – ho il compito di portare il vangelo perché sono cristiano, sono battezzato, serve una comunità adulta che si prenda cura dei bambini, dei ragazzi e dei giovani”.