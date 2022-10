Come scommettere sui giochi UFC

Scommettere su UFC è il modo più eccitante per godersi lo sport ricco di azione delle MMA e una grande opportunità per guadagnare denaro.

Le scommesse UFC possono essere estremamente redditizie per coloro che comprendono la complessità dei combattimenti MMA e i fondamenti delle scommesse sportive. In questa guida, abbiamo coperto tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare.

Continua a leggere per scoprire come funzionano le scommesse MMA, come piazzare le tue scommesse e il miglior bookmaker per scommettere su MMA, 20Bet. Vedi anche alcuni dei migliori suggerimenti e strategie per ottenere un vantaggio. Avanti!

La storia dell'UFC

MMA, acronimo di Mixed Martial Arts, è uno sport da combattimento a contratto che comprende diverse tecniche di arti marziali (Kick boxe, Muay Thai, Karate, Boxe, ecc.) Jiu Jitsu brasiliano, Wrestling greco-romano, Sambo, Pancrazio, Judo ecc. ).

Si narra che un antenato di questo sport sia diventato famoso già negli anni '70, grazie anche a nomi come Bruce Lee che, da massimo esponente dello specialista di arti marziali nel Kung Fu, aprì le porte di questo mondo creando la sua tecnica di combattimento proprio, chiamato Jeet Kune Do (una specie di antenato delle MMA), ovvero il "modo di intercettare il colpo". Bruce Lee fondamentalmente ha teorizzato la messa in discussione di tutti i principi conosciuti delle arti marziali classiche.

Le origini di queste discipline non sono ben definite, abbiamo alcuni scritti che già documentano la loro presenza ai Giochi Olimpici della Grecia nel 648 a.C. All'epoca, tra i tanti c'era il "Pancrázio", una sanguinosa rissa dove gli atleti rischiavano gravi infortuni che a volte potevano essere letali.

Veniamo a noi ora parlando della prima promozione mondiale attualmente in atto, l'UFC (Ultimate Fighting Championship), fondata nel 1993 da John Milius, regista visionario, con la collaborazione di Rorion Gracie (un noto membro della famiglia Gracie che ha inventato il Jiu Jitsu brasiliano), Isaacs, Campbell e Art Davie, con sede a Las Vegas. (UFC è ora di proprietà di Dana White).

Questa piccola gemma (UFC) è la prima organizzazione MMA al mondo. L'idea geniale è nata nel tentativo di identificare il miglior combattente del mondo, basandosi sulle regole del brasiliano Vale Tudo. Sfortunatamente, all'inizio, il piccolo numero di regole, mescolato alla brutalità dei calci e alle commissioni atletiche non corrispondenti, l'ha fatta finire negli sport nel bush. La causa di questa situazione è stata anche la fortissima pressione ricevuta dai diversi ambienti verso i quali si sentiva a disagio (in primis il mondo della boxe).

La scia continua di valutazioni negative ha successivamente interrotto gli eventi su Pay Per View e ridotto drasticamente la loro visibilità. Da quel momento l'UFC iniziò ad adottare regole più rigide, unendosi a commissioni atletiche più importanti e più severe (l'attuale USADA) e proclamandosi promotore degli sport da combattimento. Da qui la ripresa degli spazi Pay Per View e il rapido e incredibile aumento.

L'UFC entra a far parte del regolamento unificato MMA creato dalla commissione del Nevada (USA), dove si combatte solo nell'ottagono (gabbia ottagonale).

Se anche tu ami giocare e scommettere su nuovi sport, ma sei nuovo dell'UFC, allora sei nel posto giusto: in questa guida pratica e semplice, diamo uno sguardo dettagliato alle basi per principianti su come scommettere sul UFC.

Regolamento UFC

Ogni round dura 5 minuti, 1 minuto di pausa dopo ogni round, le partite vengono giocate in tre round o cinque se la partita è titolata.

I pantaloncini devono essere approvati dal comitato, niente scarpe, magliette o pantaloni lunghi.

Tre giudici giudicano ogni round, il vincitore di ciascuno riceverà 10 punti, il perdente 9 o meno, se entrambi sono in parità, 10.

Gomiti ammessi fintanto che non sono in un movimento verso il basso (es. 12-6). Lo stesso vale per i colpi alla nuca.

I calci alla testa e alle ginocchia sono vietati quando l'avversario è a terra. Non è consentito mordere o toccarsi gli occhi.

Nessun colpo ai genitali

Oltre all'UFC, che di solito ha i suoi combattimenti il ​​sabato sera, c'è anche Bellator MMA, il secondo marchio più importante delle MMA, pieno di giovani atleti promettenti o combattenti famosi che vengono dall'UFC a volte perché non sono più al loro picco di carriera, garantendo comunque uno spettacolo assicurato.

Scommesse sportive UFC: come funziona

Arrivando a questo punto, ti starai chiedendo come scommettere sull'UFC e quali sono le principali scommesse che si possono fare. Di seguito vediamo i tipi di scommesse più popolari sui migliori siti di scommesse online.

Vincitore della partita

Questo è il tipo di scommessa più semplice. In questo caso, basta indovinare quale dei due combattenti sarà il vincitore alla fine del combattimento.

Modalità vittoria

Come abbiamo visto in precedenza, sono molti i possibili esiti legati alla vittoria di uno dei due combattenti. Questa scommessa ti darà la possibilità di indovinare il tipo di vincita e quindi se sarà per KO, invio o altre opzioni probabili.

Fine del primo turno

Chi avrà prevalso alla fine del primo turno. Se hai un'idea, questa è la scommessa giusta per te.

Giù su

In questo sport sono disponibili anche scommesse Under/Over, legate a diversi mercati: punti, round, ecc.

Giocatore che segnerà il maggior numero di punti

Con questa scommessa devi indovinare quale dei due giocatori avrà segnato più punti alla fine della partita.

Scommesse a lungo termine (antepost)

Questo tipo di scommessa è legato a un torneo oa una competizione. Si può quindi scommettere su chi vincerà, chi vincerà più turni o finirà più volte al tappeto e tante altre possibilità per vivere un'intera stagione di emozioni.

Scommesse live

C'è poi una categoria molto apprezzata dagli scommettitori online, il modulo live, che permette di piazzare scommesse durante il combattimento. Ci sono molti mercati disponibili, come la fine del round, chi cadrà per primo, quale combattente subirà un conteggio e molte altre possibilità. Questo è il tipo ideale per chi cerca una dose di adrenalina!